«Газпромбанк автолизинг»: в РФ продажи легковых авто из КНР снизились на 28,3%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Продажи новых китайских легковушек РФ в феврале 2026 года сократились на 28,3% в годовом выражении, до 30,4 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании «Газпромбанк автолизинга», материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
При этом доля всех марок из КНР на рынке снизилась до 39%, сократившись на 17 процентных пунктов (п. п.).
«В китайском сегменте закрыли лишь 30,4 тысячи сделок, на 12 тысяч меньше, чем год назад, а доля всех марок из Поднебесной составила 39%, на 17 п. п. меньше. Только Haval преодолел уровень в 10 тысяч контрактов. Сильнее других в топ-10 “китайцев” за год сжались продажи Chery (-86%), Changan (-51%) и Jaecoo (-22%)», — сказано в исследовании.
Лидерами среди китайских брендов в феврале стали Haval (более 10 тыс. сделок), Tenet (8,6 тыс.), Belgee (4,7 тыс.), Geely (4,7 тыс.), Changan (2,1 тыс.).
«Есть все предпосылки к тому, что в марте доля китайских марок снизится еще на 1−2 п. п. Хотя за счет роста рынка мы можем увидеть продажи в 32−33 тысяч автомобилей из Поднебесной», — отметил руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинга» Александр Корнев, слова которого приводятся в исследовании.