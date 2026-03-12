«Газпромбанк автолизинг»: в РФ продажи легковых авто из КНР снизились на 28,3%

«В китайском сегменте закрыли лишь 30,4 тысячи сделок, на 12 тысяч меньше, чем год назад, а доля всех марок из Поднебесной составила 39%, на 17 п. п. меньше. Только Haval преодолел уровень в 10 тысяч контрактов. Сильнее других в топ-10 “китайцев” за год сжались продажи Chery (-86%), Changan (-51%) и Jaecoo (-22%)», — сказано в исследовании.