Иркутян приглашают на ярмарку вакансий

Чтобы подготовить соискателей к встрече с работодателями, перед ярмаркой пройдет мастер-класс «Самопрезентация на рынке труда». Начало занятия в 13:00. Карьерные консультанты помогут разобраться с профессиональными целями, объяснят, как правильно вести себя на собеседовании, выстроить самопрезентацию и справиться с волнением.