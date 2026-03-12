Иркутян приглашают на ярмарку вакансий

Предложения о трудоустройстве подготовили 15 работодателей. Иркутяне смогут найти работу в сферах добычи природного газа, интернет/связи, страхования, строительства. Ярмарка вакансий проходит для всех категорий граждан, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«Соискателей ждет много предложений по трудоустройству. Организациям требуются уборщики служебных помещений, слесари, мастера по подготовке газа, лаборанты химического анализа, грузчики, операторы технологических установок, финансовые менеджеры, водители, полицейские, бухгалтеры», — отметила руководитель Иркутского филиала Кадрового центра Анна Осипенко.
Чтобы подготовить соискателей к встрече с работодателями, перед ярмаркой пройдет мастер-класс «Самопрезентация на рынке труда». Начало занятия в 13:00. Карьерные консультанты помогут разобраться с профессиональными целями, объяснят, как правильно вести себя на собеседовании, выстроить самопрезентацию и справиться с волнением.
Ярмарка вакансий пройдет с 14:00 до 16:00 по адресу: Иркутск, ул. Дзержинского, 13А. Подробнее о карьерном мероприятии можно узнать по номеру контакт‑центра в сфере занятости: 8 800 200‑19‑91.