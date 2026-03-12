Ричмонд
«Руспродсоюз» назвал страны, которые могут заместить поставщиков фруктов и овощей из Ирана

В их число вошли Азербайджан, Узбекистан, Турция, Сербия и другие государства.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ассоциация «Руспродсоюз» назвала страны, которые могут заместить поставщиков фруктов и овощей из Ирана для российского рынка.

Как сообщили ТАСС в ассоциации, Иран входит в число стран — экспортеров овощей и фруктов в Россию. «При этом российский рынок имеет достаточно широкий круг альтернативных поставщиков», — подчеркнули в «Руспродсоюзе».

Так, нарастить поставки черешни в случае необходимости можно из Азербайджана, Узбекистана и Турции, вишни — из Сербии и Молдавии.

Персики на российский могут поставлять Турция, Азербайджан, Узбекистан и Грузия, сливы — Узбекистан, Молдавия, Турция, Грузия и Азербайджан, абрикосы — Турция, Узбекистан, нектарины — Турция, Узбекистан, Азербайджан, Грузия.

Поставки баклажанов можно заместить из Турции, Узбекистана и Китая, кабачков — из Турции и Китая, помидоров — из Азербайджана, Туркмении, Турции, Узбекистана и Китая.

В то же время для фиников возможными источниками замещения могут стать Саудовская Аравия, а также Алжир, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты. Для инжира ключевым альтернативным поставщиком может стать Турция, которая является крупнейшим мировым производителем. Кроме того, Россия может нарастить поставки инжира из Грузии и Узбекистана.

