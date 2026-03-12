«Руспродсоюз» назвал страны, которые могут заместить поставщиков фруктов и овощей из Ирана

В то же время для фиников возможными источниками замещения могут стать Саудовская Аравия, а также Алжир, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты. Для инжира ключевым альтернативным поставщиком может стать Турция, которая является крупнейшим мировым производителем. Кроме того, Россия может нарастить поставки инжира из Грузии и Узбекистана.