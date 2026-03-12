Банк оштрафовали за звонки о долгах погибшего на СВО сына иркутянина

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области привлекло банк к административной ответственности за нарушение прав родственников погибшего участника спецоперации.
«Поводом для разбирательства стало обращение жителя Иркутска. Мужчина пожаловался, что сотрудники кредитной организации продолжали требовать от него возврата долга за сына, несмотря на полученную информацию о гибели заемщика. Звонки с угрозами не прекращались даже после того, как отцу стало известно о смерти сына-военнослужащего», — рассказали в ведомстве.
В ходе проверки приставы подтвердили факт нарушения законодательства о защите прав физических лиц при возврате просроченной задолженности.
По результатам рассмотрения дела банк был признан виновным в совершении правонарушения по статье 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о возврате просроченной задолженности). Организации назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.
Как отметили в ведомстве, только после привлечения к ответственности и уплаты штрафа назойливые звонки иркутянину прекратились.
