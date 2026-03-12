Банк оштрафовали за звонки о долгах погибшего на СВО сына иркутянина

«Поводом для разбирательства стало обращение жителя Иркутска. Мужчина пожаловался, что сотрудники кредитной организации продолжали требовать от него возврата долга за сына, несмотря на полученную информацию о гибели заемщика. Звонки с угрозами не прекращались даже после того, как отцу стало известно о смерти сына-военнослужащего», — рассказали в ведомстве.