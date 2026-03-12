Ричмонд
В Казани начали реконструкцию поликлиники-долгостроя на улице Толстого

Объект расположен напротив родильного дома им. В. М. Груздева.

Источник: Комсомольская правда

На улице Толстого в Казани стартовали работы по реконструкции здания поликлиники, которое много лет оставалось незавершенным. Объект расположен напротив родильного дома им. В. М. Груздева.

На площадке уже работают строители, идет демонтаж фрагментов кирпичной кладки фасада, задействована подъемная техника. Завершить переоборудование здания планируется в четвертом квартале 2026 года.

Согласно обновлённому проекту, здание будет перепрофилировано в семисекционный семиэтажный дом с коммерческими помещениями.