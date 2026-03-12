Ушанки и подстаканники из России активно покупают в США

Сохраняется интерес и к российской косметике. В частности, на онлайн-площадках продается продукция косметических брендов РФ. При этом стоимость таких товаров в США значительно выше, чем в России. Например, набор из трех кусков «Глицеринового» мыла весом по 90 граммов продается примерно за 12 долларов — около 960 рублей. В России аналогичный комплект стоит в среднем около 150 рублей.