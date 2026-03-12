Ушанки и подстаканники из России активно покупают в США

Российские сувениры и товары с национальной символикой продолжают пользоваться спросом в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американских интернет-магазинов и маркетплейсов.
По информации агентства, несмотря на текущую геополитическую ситуацию, американские покупатели активно приобретают предметы, связанные с российской культурой. На рынке широко представлены украшения, сувениры и элементы гардероба российского производства.
Сохраняется интерес и к российской косметике. В частности, на онлайн-площадках продается продукция косметических брендов РФ. При этом стоимость таких товаров в США значительно выше, чем в России. Например, набор из трех кусков «Глицеринового» мыла весом по 90 граммов продается примерно за 12 долларов — около 960 рублей. В России аналогичный комплект стоит в среднем около 150 рублей.
Одним из самых популярных товаров остаются никелированные подстаканники. Их часто покупают как сувениры, связанные с атмосферой российских железных дорог. Если в России такие изделия стоят примерно от 1000 до 1500 рублей, то в США цена начинается примерно от 40−50 долларов и может достигать 120 долларов за посеребренные варианты.
В специализированных русских магазинах в США также продаются банные аксессуары — веники и банные шапки. Их стоимость может достигать нескольких десятков долларов.
Покупателям предлагают и предметы интерьера с традиционной росписью под гжель и хохлому. Такие изделия приобретают как элементы декоративного оформления дома.
Кроме того, на американских онлайн-площадках продаются платки и одежда с российской символикой. В продаже можно найти футболки и худи с надписью «Россия», а также изображениями медведей и балалаек.
Одними из самых популярных товаров остаются шапки-ушанки и изделия с советской символикой. В России искусственные меховые ушанки стоят примерно 800−1200 рублей, тогда как в США их цена составляет около 45−70 долларов. Несмотря на значительную наценку, такие товары получают высокие оценки покупателей за качество и удобство.
