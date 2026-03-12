В Омской области стали вводить на 46% больше жилья: Росреестр подвел итоги 2025 года

Управление Росреестра по Омской области подвело итоги работы за 2025 год. Объем поставленного на кадастровый учет жилья вырос почти наполовину по сравнению с предыдущим годом.
Всего за 12 месяцев 2025 года в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 45 многоквартирных домах общей площадью 495 223 квадратных метра. Это на 46% больше, чем в 2024 году, когда было учтено 58 домов площадью 339 152 квадратных метра. В новых домах зарегистрировано 6 496 жилых и нежилых помещений.
Как отметил врио руководителя Управления Росреестра по Омской области Сергей Лапуста, рост показателей говорит о стабильном развитии строительной отрасли региона.
«Цифры, которые мы фиксируем по итогам 2025 года, свидетельствуют о стабильном развитии строительного комплекса региона. Рост объема поставленных на учет площадей на 46% — это результат слаженной работы застройщиков, учетно-регистрационной системы, а также регионального Минстроя, так как в этих показателях — решение проблем и восстановление прав 721 семьи, годами ожидавших оформления своих долгостроев. Для нас каждый такой объект — приоритетная задача. В 2025 году осуществлена постановка на кадастровый учет трех многоквартирных домов в городе Омске, имевших статус долгостроев», — прокомментировал Лапуста.
Самым крупным объектом среди поставленных на учет стал дом на улице Б. Г. Шаронова, 9. Его площадь — 50 651,5 кв. м. В 19-этажном здании (с учетом подземного этажа) учтено 570 квартир, 227 машино-мест, 203 кладовых и 16 коммерческих помещений.
Самыми высокими стали два корпуса на улице 1-й Затонской, 1 (корпуса 2 и 3) — их этажность достигла 21 этажа.
С начала 2026 года на кадастровый учет уже поставили семь многоквартирных домов общей площадью 76 371,2 кв. м. Один из них расположен в рабочем поселке Кормиловка (3 093 кв. м), остальные — в Омске.