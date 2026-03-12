Автоматическое продление водительских прав прекращено в России

Водителям, у которых срок действия прав заканчивается в 2026 году, нужно заменить их в этом году. Об этом РИА Новости рассказала юрист Галина Земскова.
Она напомнила, что с 1 января 2026 года в России больше не действует правило автоматического продления водительских удостоверений.
В первую очередь это касается водителей, у которых срок действия прав заканчивается после 1 января 2026 года. Для них продление на три года больше не применяется.
Также заменить права должны водители, у которых срок действия удостоверения заканчивался в 2022—2023 годах и был автоматически продлен. В 2026 году для них наступает крайний срок замены документа.
Юрист добавила, что права также нужно менять при смене фамилии, утере или повреждении удостоверения, а также при изменении состояния здоровья.
За управление автомобилем с просроченными правами предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Кроме того, водителей могут оштрафовать за грязные фары на автомобиле. Об этом РИА Новости сообщила юрист Валентина Бачурина.
Она пояснила, что такая проблема часто возникает зимой и в межсезонье, когда дороги покрыты снегом и грязью. При этом правила запрещают эксплуатацию автомобиля, если его состояние может создавать опасность на дороге.
По словам юриста, подобные случаи подпадают под часть 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Водителю могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере 500 рублей.
