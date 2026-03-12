Липовых коммунальщиков удалят с рынка: ЖКХ меняют в России

Это связано с большим количеством обращений граждан, касающихся низкого качества обслуживания лифтов. На недобросовестных игроков жаловались и сами ремонтные компании, указывая на то, что их вытесняют с рынка фирмы-однодневки, не обладающие ни опытом, ни квалифицированными кадрами. Они предлагают заниженные цены, но не способны выполнить работу должным образом.