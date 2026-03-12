Липовых коммунальщиков удалят с рынка: ЖКХ меняют в России

Затягивание сроков ремонта лифтового оборудования стало причиной новых мер по ограничению работы компаний в ЖКХ. Так, ответственные организации должны устранять неисправности в течение суток и проводить четыре технических осмотра ежегодно. Однако эти нормативы зачастую игнорируются.
Компании, не соблюдающие правила, будут лишены доступа к работе. Однако эксперты «Известий» высказывают опасения, что это может привести к уходу с рынка небольших фирм и повышению тарифов для жильцов со стороны крупных компаний.
При этом ФАС еще не утвердило методику расчета стоимости ремонтных работ. Власти намерены сформировать специальный реестр, в который будут включены только надежные компании. Фирмы, не прошедшие эту проверку, будут лишены права работать в данной отрасли.
Это связано с большим количеством обращений граждан, касающихся низкого качества обслуживания лифтов. На недобросовестных игроков жаловались и сами ремонтные компании, указывая на то, что их вытесняют с рынка фирмы-однодневки, не обладающие ни опытом, ни квалифицированными кадрами. Они предлагают заниженные цены, но не способны выполнить работу должным образом.
Обслуживание и ремонт лифтов сводятся к формальному подписанию фиктивных актов, а лифтовое оборудование в многоквартирных домах быстро выходит из строя.
Также отметим, что регламенты по техническому обслуживанию лифтового хозяйства уже утверждены. Среди обязательных пунктов — проверка узлов безопасности, контроль надежности сцепления канатов, смазка шарниров и подшипников.