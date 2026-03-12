Жители Черноземья доказывают властям необходимость отмененных электричек

Несколько пригородных поездов обещают в марте вернуть в расписание в Воронежской области. В соседних регионах о таких планах не сообщают, хотя сельские жители по-прежнему уверены, что сокращение числа электричек сильно ухудшило условия их жизни и работы. Какие альтернативы железнодорожным перевозкам предлагают власти и как это воспринимают пассажиры?
С января в Воронежской области отменили 27 электричек, в Липецкой — семь. В Тамбовской и Курской — по две, те шли в райцентры соседних регионов — липецкие Грязи и белгородский Старый Оскол. В феврале из расписания убрали еще 13 поездов, в основном на Тамбовщине. Они курсировали внутри области, в воронежские (Борисоглебск, Поворино), липецкие (Грязи, Раненбург) и рязанские (Ряжск) земли. Кроме того, у дюжины электричек изменилась периодичность рейсов, у шести укоротили маршрут.
Итого — полсотни отмен и почти два десятка корректировок, из-за которых одни пассажиры смогут пользоваться поездом не каждый день (а иногда лишь раз в неделю, по пятницам), другие утратили возможность садиться и выходить на своей станции. По третьим больно ударило сокращение межрегиональных рейсов: по тем же направлениям есть поезда дальнего следования, но билеты, ясное дело, много дороже. Дороже и заметно дольше выходят поездки на автобусах — там, где они вообще есть. Соль в том, что расписание электричек было синхронизировано со сменами у тех, кто занят в райцентрах: на той же железной дороге и в связанных с нею фирмах, на предприятиях АПК.
В Воронежской области больше всего жалоб на отмену рейсов пришло с направления Лиски — Россошь — Кантемировка. После отмены электрички в 21.00 добираться домой стало не на чем. В похожей ситуации оказались жители других сел Лискинского, Каменского и Острогожского районов. Кто-то приспособился ездить на перекладных: полпути — на поезде или автобусе, полпути — на машине с родственниками или знакомыми.
Сообщение между Лисками и Острогожском нарушилось по всем фронтам: отменили и автобусный рейс, и электричку. Когда местные вахтовики возвращаются из Москвы, то просят забрать их с узловой станции. Туда-обратно — 100 километров. Благодаря активной позиции граждан с 1 марта в расписание вернули один «рабочий» поезд: Лиски — Евдаково. Но всех проблем это не решило.
Чиновники поясняют, что отмена рейсов вызвана резким, в два-три раза, удорожанием аренды поездов.
Не лучше и ситуация на перегоне между Россошью и Кантемировкой. Привычный формат поездок в Россошь сломан: после корректировок туда ходят два ежедневных поезда (туда — утром, обратно — вечером) и один автобус по пятницам. Жители просят вернуть на этом маршруте «обеденные» электрички.
Подписи под петицией против отмены электричек в Черноземье поставили почти шесть тысяч человек — в основном из Воронежской области. Гневные комментарии в соцсетях продолжают поступать. Чиновники вновь и вновь поясняют, что отмена рейсов вызвана резким, в два-три раза, удорожанием аренды поездов. Пригородная пассажирская компания «Черноземье» платит за них материнской структуре — «РЖД». Новые правила расчета ставок утвердили прошлым летом, антимонопольная служба их одобрила. Тариф на перевозку регулируется, выпадающие доходы перевозчику компенсируют регионы. Найти на эти цели кратно большие, чем прежде, суммы там не смогли. Так, Воронежская область заложила в бюджет 547 миллионов рублей (на уровне 2025 года с поправкой на инфляцию), а для сохранения прежнего числа электричек требовалось 980.
«В первую очередь сокращены дневные малонаселенные поезда и рейсы выходного дня. Ни одно направление не закрыто полностью, — подчеркнули в министерстве промышленности и транспорта региона. — В феврале запущен электропоезд Сомово — Воронеж, с 1 марта — Лиски — Евдаково и Сагуны — Россошь, планируется ввести электропоезд Россошь — Кантемировка. В проработке — маршрут выходного дня Воронеж — Лиски. ППК “Черноземье” прорабатывает возможности сокращения расходов при пересмотре расписания, что позволит вернуть пригородные поезда по наиболее востребованным направлениям. Совместно с “РЖД” рассматривается вопрос об ускорении поездов, что поможет оптимизировать расходы и приведет к экономии бюджетных средств, которые впоследствии могут быть направлены на текущее содержание и развитие дорожной сети и инфраструктуры».
По информации облправительства, сейчас вместе с районными властями идет работа по улучшению автобусного сообщения. «РГ» уточнила, сколько маршрутов введено дополнительно — в качестве компенсации за отмену поездов. В ответе упоминается, что с 12 января установлен новый маршрут Лиски — Каменка, идет подготовка к запуску автобусов Лиски — Острогожск и Лиски — Бобров (в часы, когда нет электричек). Администрация Кантемировского района сообщала, что обратилась в минпромтранс с просьбой организовать рейсы в Россошь. С учетом конкурсных процедур автобус может появиться к концу марта.
Позиция областных властей основана на том, что связь между райцентрами и селами обеспечивают автобусы. Но они охватывают не все населенные пункты, часто не выходят на линию. А на работу и обратно надо добираться каждый день.
Липчане и тамбовчане возмущаются отменой электричек из Грязей — в Елец, Мичуринск, Жердевку. В министерстве автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области «РГ» сообщили, что межсубъектовые электрички (Мичуринск — Грязи, Грязи — Жердевка) прекратили/сократили курсирование в связи с тем, что их исключили из своего транспортного заказа липецкие власти. Финансировать эти поезда только за счет Тамбовщины не представляется возможным. Затраты на компенсации ППК «Черноземье» в последние пять лет постоянно росли. На 2026-й с учетом возросших ставок аренды вагонов требовалось заложить не менее 650 миллионов рублей. Поэтому с 1 февраля количество электричек, которые может позволить себе регион, уменьшили на 23 процента — с 87 до 67.
С февраля сокращены экономически неэффективные поезда с минимальным количеством пассажиров, взамен них введены компенсационные автобусные маршруты с регулируемым тарифом (3,55 рубля за километр при оплате наличными и 3,40 — по карте).
Жители Черноземья нередко задаются вопросом, почему в пригороде гоняют составы с четырьмя вагонами (на 343 посадочных места) и не укорачивают их, например, до двух. С точки зрения обывателя, это дало бы экономию и позволило сохранить «малонаселенные» рейсы.
«На направлениях, обслуживаемых электротягой, ППК “Черноземье” использует только электропоезда типа ЭД9м (ЭД9т) с четырьмя вагонами, и по технологии ОАО “РЖД” они не могут применяться в меньшей составности», — пояснили в минтрансе Тамбовской области.
Меньшую составность в России имеют дизель-поезда (рельсовые автобусы, «Орланы»), которые могут иметь два или три вагона (до 73 сидячих мест в каждом). Они широко используются в Ивановской области, на отдельных маршрутах в Белгородской и Курской. Там, где «Орланы» ходят, люди зачастую предпочитают их маршруткам даже при развитом автобусном сообщении.
Так, по просьбам курян после долгого перерыва вернули рельсовые автобусы между областным центром и станцией Лукашевка, которые проходят через город атомщиков Курчатов. Рейсы приостановили в августе 2024 года. С 12 февраля здесь ходят две пары пригородных составов со всеми остановками, в том числе в Рышкове, Дьяконове и Курчатове. Об оперативной обстановке напоминают четкие правила проверки пассажиров и багажа, приобрести проездной документ до остановочных пунктов «428 км», «Курчатов» и «Лукашевка» можно только при наличии специального пропуска.
Впрочем, те, кто работает в Курчатове, к такой строгости привыкли.
Комфорт железнодорожного сообщения ценят и те, кто трудится в ОЭЗ «Липецк». Теперь она связана со столицей региона и райцентром Грязи девятью поездами. Расписание подстроено под рабочий график предприятий.
Гендиректор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев отметил, что электрички позволяют резидентам площадки экономить: «Доставка персонала на арендованных автобусах требует больших затрат. К тому же в электричке люди избегают пробок и проводят в дороге всего 11 или 26 минут».
Быстрота — результат того, что поезда пропускают часть остановок. Жители станций, мимо которых несутся новые электрички, такой подход не оценили и просят вернуть рейсы между Грязями и Ельцом.