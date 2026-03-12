Жители Черноземья доказывают властям необходимость отмененных электричек

Итого — полсотни отмен и почти два десятка корректировок, из-за которых одни пассажиры смогут пользоваться поездом не каждый день (а иногда лишь раз в неделю, по пятницам), другие утратили возможность садиться и выходить на своей станции. По третьим больно ударило сокращение межрегиональных рейсов: по тем же направлениям есть поезда дальнего следования, но билеты, ясное дело, много дороже. Дороже и заметно дольше выходят поездки на автобусах — там, где они вообще есть. Соль в том, что расписание электричек было синхронизировано со сменами у тех, кто занят в райцентрах: на той же железной дороге и в связанных с нею фирмах, на предприятиях АПК.