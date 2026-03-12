В Воронежской области появятся новые полигоны и станции сортировки мусора

Два полигона ТКО — в Россоши и Боброве — начнут обустраивать в регионе в 2026 году. Торги по отбору подрядчиков будут объявлены в марте. Параллельно власти прорабатывают варианты развития сортировки и переработки отходов, в том числе путем превращения их в топливо для местного цементного завода.
Станции сортировочные.
В Россоши на данный момент уже есть площадка для захоронения отходов. Но ее ресурс подходит к концу. Заменой должен стать современный объект с гидроизоляцией, системами отвода токсичной жидкости (инфильтрата) и газов, образующихся в толще мусора. В Боброве на базе такого же полигона построят еще и комплекс по переработке отходов, где будут отбирать полезные фракции (пластик, стекло, картон, алюминиевую банку, полиэтилен). «Хвосты» отправят на захоронение.
В течение года планируется также начать проектирование объектов по обращению с отходами в Павловске, Борисоглебске, Бутурлиновке и Воронежском кластере, который включает столицу региона, Нововоронеж и семь прилегающих районов. Во всех этих случаях речь идет о замещении старых полигонов и сортировочных мощностей (МСК). На подготовку документов отводят около двух лет. В 2028-м полигоны и МСК предстоит ввести в эксплуатацию.
К тому моменту как раз истечет срок эксплуатации самого крупного в регионе полигона в Семилукском районе, где у села Девица мусор складируют десятилетиями. Новая площадка по обработке и захоронению отходов под Воронежем появится в другом месте, пояснил «РГ» министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов:
— Скорее всего, тот объект, где сегодня производится сортировка, будет несколько трансформирован. То есть продолжит работать, но с другими задачами. Новые карты полигона там просто негде рядом организовать с учетом экологических требований. Вместе с коллегами из министерств экологии и архитектуры рассматриваем несколько участков на предмет их соответствия законодательству и экономической эффективности.
Рассматривают два варианта строительства: за счет бюджетных средств или за счет концессии, когда инвестор возвращает вложения через тариф.
Что касается модели финансирования, то для этого и других планируемых в регионе полигонов и сортировочных заводов базово рассматривают оба варианта строительства: за счет бюджетных средств или за счет концессии, когда частный инвестор возвращает свои вложения через тариф на вывоз ТКО. В то же время власти не могут допустить ситуации с резким ростом этого тарифа для населения в случае, если концессионер заявит слишком высокую стоимость объекта.
— Каждую неделю обсуждаем детали этих инициатив с коллегами из ППК «Российский экологический оператор», консультируемся с проектировщиками, с производителями оборудования, чтобы в итоге выбрать тот вариант, который будет выгоднее для потребителей услуги, — заверил министр.
По его словам, новый сортировочный завод будет гораздо современнее того, который эксплуатирует сегодня АО «Экотехнологии» (регоператор по Воронежскому кластеру), и позволит выделять из массы коммунальных отходов больше вторичных ресурсов.
— Если сегодня там отбирается около восьми-девяти процентов, то по тем планам, которые мы сейчас рассматриваем, на переработку будет направляться около 15 процентов основных фракций (картон, пластик, стекло), а еще примерно 10 процентов будет направляться на производство компоста (искусственного грунта) либо RDF-топлива, — сообщил Бажанов.
Проект по выпуску топливных гранул из мусора обсуждается с представителями холдинга «Цемрос» (владеет заводом в Подгоренском районе), компанией «Экотехнологии» как потенциальным поставщиком сырья и «инвестором из соседнего региона». Сейчас идет расчет экономической модели и необходимой суммы инвестиций. Проект предполагается чисто коммерческим, поскольку RDF, по предварительным оценкам, будет дешевле газа, на котором сейчас работают печи цементного завода. Замена топлива чисто технически возможна, это решение апробировано в других субъектах РФ. По заверению специалистов, все вредные вещества в процессе сжигания RDF-топлива при температуре две тысячи градусов по Цельсию уничтожаются.
— По опыту других регионов, участие в производстве топлива в качестве инвестора принимают региональные операторы по обращению с ТКО. Мы ведем переговоры с компанией «Экотехнологии». Несмотря на то что объект производства RDF может располагаться в Подгоренском районе, возле цементного завода, логистика не такая дорогая: предварительно сырье отбирается и сортируется под Воронежем, а дальше везется уже в компактном варианте. На реализацию проекта, по текущим оценкам, потребуется около 300 миллионов рублей, — рассказал «РГ» Евгений Бажанов.
Сложности перевоза.
Перспективы мусорной реформы в регионе напрямую зависят не только от масштабных проектов, но и от точечной работы по организации бесперебойного вывоза отходов. Зима-2025/2026 в очередной раз высветила системные проблемы: несогласованность между коммунальщиками, из-за которой мусоровозы не могут подъехать к заваленным снегом площадкам; нехватку самих этих площадок с баками; безнаказанность автомобилистов, которые перегораживают пути к контейнерам. В ряде случаев на нарушения уже отреагировала прокуратура. Так, в Терновском районе выяснилось, что региональный оператор ГУП ВО «Облкоммунсервис» в течение двух месяцев нарушал график вывоза мусора, забирал его не полностью. По итогам проверки людям сделали перерасчет, уменьшив ранее начисленные суммы более чем на 50 тысяч рублей.
В Воронеже продолжают разбираться с очисткой тех контейнерных площадок, где после снегопадов (которые кончились месяц назад) по-прежнему не разобраны завалы мусора. Чиновники провели совещание с регоператором, до наступления тепла мусор обещают убрать. Для предотвращения подобного коллапса следующей зимой изучается возможность переноса некоторых «мусорок» из глубины дворов ближе к дороге, где удобнее расчистить проезд. Подобная практика есть в Москве и Нижнем Новгороде. В Воронеже отдельные прецеденты созданы в частном секторе, и такие площадки содержатся в порядке, уточнил Бажанов.
В планах регоператора, реализацию которых власти намерены проконтролировать, — постепенная замена емкостей для пластика: с металлических сеток на оранжевые евроконтейнеры на колесиках.
— Старые контейнеры были поставлены организацией, у которой была своя техника со специфической загрузкой. Сейчас их ставит регоператор, они имеют яркий желтый или оранжевый цвет и особую крышку, которая не позволяет положить внутрь большой пакет или другой, не пластиковый мусор. Мы полагаем, что развитие системы раздельного накопления отходов, особенно пластика, точно продолжится, количество контейнеров будет расти. Будем изучать лучшие практики сортировки, чтобы действительно повысить объем мусора, который отправляется на переработку. Цена вторсырья достаточно невысокая. При этом есть современные решения (они применяются, например, в Липецкой области), которые позволяют отбирать пластик более качественно даже из смешанных отходов. Отмечу, что для регоператора более выгодна другая фракция — алюминиевая банка. Не исключено, что скоро он будет устанавливать контейнеры и под этот вид отходов, а не только под пластик, — добавил министр.
О том, что металлические банки из-под напитков — более выгодная фракция, уже неплохо осведомлены местные пенсионеры. Они активно собирают этот мусор в прогулочных зонах в центре города по вечерам, тихо выуживают из дворовых баков со смешанными отходами. И — сдают в те немногочисленные пункты приема вторсырья, которые еще уцелели в Воронеже. Так что у регоператора, который хотел бы получить отсортированные алюминиевые банки из контейнеров бесплатно, будет немало конкурентов. Но любой шаг в сторону цивилизованной сортировки, конечно, благо.
Поэтому есть надежда, что именно такие емкости двойного назначения, для ПЭТ и алюминия, появятся в тех воронежских дворах, которые в марте нежданно-негаданно лишились баков под пластик — после вмешательства «РГ». Получив информацию о том, что бутылки не вывозят месяцами (судя по фото — люди приносили их вымытыми и даже со снятыми крышками!), мы передали адреса регоператору — АО «Экотехнологии». Компания убрала и скопившийся ПЭТ, и, к удивлению жильцов, сами контейнеры. Они стояли по всем правилам — на забетонированной поверхности, за ограждением. Оранжевые, далеко не «убитые» и с теми самыми небольшими отверстиями, которые не дают запихивать внутрь что попало.
Тем временем.
Объявлен открытый конкурс на строительство «Экотехнопарка Центральный» в Тамбовской области. Начальная цена — 4,1 миллиарда рублей. Прием заявок завершится до 20 марта, а к работам планируется приступить уже в апреле этого года. Комплекс включит в себя полигон с заводом по переработке ТКО. Объектов такого класса в регионе пока нет, подчеркнули областные власти.
Проект реализуется в рамках соглашения, заключенного с ППК «Российский экологический оператор» («РЭО») на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.
«Концессионером выступает ООО “Экотехнопарк Тамбов”, основными учредителями которого являются правительство Тамбовской области и ППК “РЭО”. Проект реализуется при финансовой поддержке ПАО Сбербанк», — сообщили областные власти, добавив, что такая схема позволит им контролировать не только строительство и работу комплекса, но и в целом систему переработки ТКО в регионе.