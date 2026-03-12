В Воронежской области появятся новые полигоны и станции сортировки мусора

— Старые контейнеры были поставлены организацией, у которой была своя техника со специфической загрузкой. Сейчас их ставит регоператор, они имеют яркий желтый или оранжевый цвет и особую крышку, которая не позволяет положить внутрь большой пакет или другой, не пластиковый мусор. Мы полагаем, что развитие системы раздельного накопления отходов, особенно пластика, точно продолжится, количество контейнеров будет расти. Будем изучать лучшие практики сортировки, чтобы действительно повысить объем мусора, который отправляется на переработку. Цена вторсырья достаточно невысокая. При этом есть современные решения (они применяются, например, в Липецкой области), которые позволяют отбирать пластик более качественно даже из смешанных отходов. Отмечу, что для регоператора более выгодна другая фракция — алюминиевая банка. Не исключено, что скоро он будет устанавливать контейнеры и под этот вид отходов, а не только под пластик, — добавил министр.