Омскую стройфирму обязали возместить сотни тысяч рублей за добычу глины

Основанием для иска стали материалы выездного обследования в Седельниковском районе, проведенного должностными лицами ведомства в период с 16 по 26 апреля 2025 года.
"В ходе контрольного мероприятия инспекторы ведомства выявили на участке в Седельниковском сельском поселении признаки длительного неиспользования земли по целевому назначению: зарастание сорной растительностью, кустарниками и деревьями на площади 27 870 кв. м, а также карьер глубиной 4 м и площадью 4550 кв. м, где снят и уничтожен плодородный слой почвы толщиной 0,35 м.
Установлено, что в 2022—2023 годах участок использовался при строительстве автомобильных дорог в селе Седельниково, а подрядчиком по муниципальному контракту выступало ООО «АРТ РЕМСТРОЙ». Представитель администрации Седельниковского сельского поселения подтвердил, что после завершения работ карьер не засыпан, рекультивация не проведена", — говорится в официальном сообщении.
Как отмечается, суд пришел к выводу, что организация не выполнила требования земельного законодательства и Правил проведения рекультивации и консервации земель.
Теперь ООО «Арт РемСтрой» надлежит возместить причиненный ущерб почве в размере 344 070 рублей: средства подлежат зачислению в бюджет Седельниковского района. Суд также обязал стройфирму до 22 ноября 2026 года разработать проект рекультивации и полностью восстановить нарушенную часть земельного участка.