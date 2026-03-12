Омскую стройфирму обязали возместить сотни тысяч рублей за добычу глины

"В ходе контрольного мероприятия инспекторы ведомства выявили на участке в Седельниковском сельском поселении признаки длительного неиспользования земли по целевому назначению: зарастание сорной растительностью, кустарниками и деревьями на площади 27 870 кв. м, а также карьер глубиной 4 м и площадью 4550 кв. м, где снят и уничтожен плодородный слой почвы толщиной 0,35 м.