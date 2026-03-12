Ричмонд
Россиянам объяснили, кому в марте снизят плату за ЖКУ

С наступлением весны и ростом температур воздуха жильцы некоторых домов в России могут увидеть снижение платежей за отопление.

Источник: ДЕЙТА

Это справедливо для ситуаций, когда многоквартирный дом перешел на новую систему расчета, введенную с 1 марта 2023 года, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, теперь оплата за тепло начисляется исключительно в отопительный сезон на основе реальных показаний приборов учета, а не равными долями в течение всего года.

Такой подход был введен для повышения прозрачности и справедливости: регионы, уже применявшие равномерную оплату до этой даты, могут сохранять старую схему, но новые субъекты РФ обязаны переходить на расчет по фактическому потреблению.

Снижение сумм в квитанциях в первую очередь ощутят владельцы квартир с индивидуальными счетчиками — они могут самостоятельно регулировать температуру в помещениях и платить только за то тепло, которое реально использовали.

Также выгоду получат жильцы домов, оснащенных общедомовыми приборами учета: по мере потепления реальное потребление энергии падает, и суммы в квитанциях соответственно уменьшаются.

Однако если в доме не установлены общедомовые счетчики, оплата продолжает начисляться по утвержденным нормативам, которые не зависят от погоды. В таких случаях снижение платежей возможно только после официального завершения отопительного сезона и перерасчета по решению местных властей.