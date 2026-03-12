Ричмонд
Red Wings запустит рейсы из Екатеринбурга до Ургенча в Узбекистане

Авиакомпания Red Wings запустит с 14 апреля прямые рейсы из Екатеринбурга в город Ургенч в Узбекистане, сообщили в пресс-службе перевозчика. Рейсы будут выполняться на самолетах SSJ-100 по вторникам в 4:30, время в пути составит 2 часа 50 минут.

Источник: Коммерсантъ

Ургенч расположен недалеко от древнего города Хива, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его внутренняя крепость Ичан-Кала считается памятником средневековой архитектуры.

Цены на билет начинаются от 7,8 тыс. руб.