ЦБ: банковская тайна сохранится при запуске единого реестра карт россиян

В ЦБ РФ заверили, что при запуске в стране единого реестра банковских карт россиян банковская тайна продолжит существовать.

Источник: Аргументы и факты

Банковская тайна сохранится при запуске в России единого реестра банковских карт, заявили в комментарии газете «Известия» в Центробанке РФ.

«Информация, по сути являющаяся банковской тайной, так и останется банковской тайной. Например, банк не увидит из реестра, сколько у конкретного гражданина карт в других банках и в каких именно», — проинформировали в Банке России.

Единый реестр банковских карт россиян, как планируется, начнет работать в 2027 году. Целью его создания является учет количества карт, оформленных на одного человека в разных кредитных организациях.

Уже с 1 сентября этого года в России начнет действовать норма, ограничивающая количество карт, которые клиент может оформить в одном банке.