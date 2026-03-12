ЦБ: банковская тайна сохранится при запуске единого реестра карт россиян

Банковская тайна сохранится при запуске в России единого реестра банковских карт, заявили в комментарии газете «Известия» в Центробанке РФ.
«Информация, по сути являющаяся банковской тайной, так и останется банковской тайной. Например, банк не увидит из реестра, сколько у конкретного гражданина карт в других банках и в каких именно», — проинформировали в Банке России.
Единый реестр банковских карт россиян, как планируется, начнет работать в 2027 году. Целью его создания является учет количества карт, оформленных на одного человека в разных кредитных организациях.
Уже с 1 сентября этого года в России начнет действовать норма, ограничивающая количество карт, которые клиент может оформить в одном банке.