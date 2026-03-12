От 89 тысяч: раскрыта зарплата руководителей по линии управделами омской мэрии

В городской администрации продолжают раскрывать среднемесячную заработную плату руководства подведомственных учреждений за 2025 год. Так, по состоянию на четверг, 12 марта 2026 года, приведены данные об этих показателях для директоров структур, подконтрольных управлению делами Администрации города Омска.
Так, наибольшая сумма, около 157,7 тысячи рублей, зафиксирована у руководителя КУ города Омска «Автохозяйство Администрации города Омска». Напомним, с мая 2024 года его официально возглавляет Василий Титов. Примечательно, что годом ранее среднемесячная зарплата директора учреждения достигала лишь 105,7 тысячи рублей.
Немногим меньше, порядка 154,76 тысячи рублей, оказалась среднемесячная заработная плата директора КУ города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» Игоря Катунина. Примечательно, что в данном случае наблюдается противоположная тенденция: годом ранее сообщалось о показателе примерно в 180 тысяч рублей.
Сопоставимые суммы за 2025 год заявляются у руководства КУ города Омска «Центр поддержки предпринимательства города Омска» (примерно 106 тысяч рублей) и «Управления по обеспечению деятельности Администрации города Омска» (свыше 100,7 тысячи рублей). Однако тенденции в сравнении с данными годичной давности оказались разнонаправленными: в первом случае произошла прибавка примерно в 20 тысяч рублей, тогда как директор второго из названных учреждений стал получать почти на 9 тысяч рублей меньше.
Пятизначные суммы среднемесячной заработной платы зафиксированы у двух управленцев «по линии» управделами городской администрации: директора «Центра социальной поддержки населения» (около 93,9 тысячи рублей) и директора «Муниципального архива города Омска» (порядка 89,4 тысячи рублей). В данном случае за год произошла «сопоставимая» по размеру прибавка на чуть более 8 и 10 тысяч рублей соответственно.