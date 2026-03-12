От 89 тысяч: раскрыта зарплата руководителей по линии управделами омской мэрии

Сопоставимые суммы за 2025 год заявляются у руководства КУ города Омска «Центр поддержки предпринимательства города Омска» (примерно 106 тысяч рублей) и «Управления по обеспечению деятельности Администрации города Омска» (свыше 100,7 тысячи рублей). Однако тенденции в сравнении с данными годичной давности оказались разнонаправленными: в первом случае произошла прибавка примерно в 20 тысяч рублей, тогда как директор второго из названных учреждений стал получать почти на 9 тысяч рублей меньше.