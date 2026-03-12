Россияне начали быстрее гасить кредиты из-за высоких ставок

Россияне стали чаще досрочно погашать кредиты. В январе 2026 года объем таких выплат оказался на четверть выше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
По информации бюро, в четвертом квартале 2025 года заемщики досрочно закрыли долги на сумму более 1 трлн рублей. Это на 35% больше, чем за тот же период годом ранее.
Из этой суммы около 500 млрд рублей пришлось на кредиты наличными, 362 млрд — на ипотеку, а 156 млрд — на автокредиты. При этом досрочные выплаты по автокредитам выросли примерно в два раза.
В январе 2026 года общий объем досрочных погашений составил 276 млрд рублей. Более половины — около 56% — пришлось на полное закрытие долгов, остальные выплаты были частичными.
Эксперты объясняют рост досрочных выплат высокими процентными ставками по кредитам, которые россияне брали в предыдущие годы. Еще недавно ключевая ставка достигала 21%, а ставки по потребительским кредитам могли доходить до 26−40%. По ипотеке они составляли до 22−26%.
При таких условиях обслуживание долга становится дорогим, поэтому заемщики стараются быстрее погасить кредит и сократить переплату.
Кроме того, свою роль играет снижение ключевой ставки. Из-за этого доходность банковских вкладов постепенно уменьшается, и людям становится выгоднее направлять свободные деньги на погашение долгов.
Эксперты советуют при возможности быстрее уменьшать основной долг по кредиту. Это позволяет снизить сумму процентов и облегчить финансовую нагрузку.
При этом досрочное погашение не ухудшает кредитную историю заемщика. Однако банки иногда могут требовать оплату процентов за весь срок кредита, хотя законодательство ограничивает такие случаи.
По закону заемщик имеет право досрочно погасить кредит без комиссии. Для этого обычно нужно заранее уведомить банк — примерно за 30 дней, а иногда за 14 рабочих дней.
Если банк требует оплатить проценты за весь срок кредита, такие действия можно оспорить и обратиться с жалобой в Банк России.
Эксперты считают, что тенденция к досрочному погашению кредитов может сохраниться и в дальнейшем, особенно если ключевая ставка продолжит снижаться.
