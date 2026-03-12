«Коммерсантъ»: перечень машин для такси пополнится китайским автопромом

Список автомобилей, допущенных к работе в такси, расширится уже этой весной. В него войдут несколько моделей китайских брендов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным издания, в перечень добавят кроссоверы Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7. Кроме того, ожидается появление нового бренда Jeland. Под ним фактически будут выпускаться модели Omoda и Jaecoo. В том числе Omoda C5, Jaecoo J7 и J6.
Источники газеты отмечают, что включение Haval в список ожидалось еще в марте. Однако этого не произошло по техническим причинам. Сейчас соответствующий документ уже внесен в правительство. При этом машины бренда изначально не полностью соответствовали требованиям закона о локализации такси.
При этом в перспективе перечень может расшириться еще сильнее. В него, по данным «Ъ», войдут кроссовер Jetour Dashing, автомобили будущего бренда Volga, а также российский электромобиль «Атом». Пока же таксопарки, по данным источников фактически приостановили закупки новых машин в ожидании окончательного списка.
Немногим ранее Минпромторг уже расширял перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси. В обновленный список вошли модели LADA, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич» и UMO. Ведомство отмечало, что перечень будет регулярно обновляться по мере появления новых локализованных моделей, производимых в России.