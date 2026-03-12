«Коммерсантъ»: перечень машин для такси пополнится китайским автопромом

Источники газеты отмечают, что включение Haval в список ожидалось еще в марте. Однако этого не произошло по техническим причинам. Сейчас соответствующий документ уже внесен в правительство. При этом машины бренда изначально не полностью соответствовали требованиям закона о локализации такси.