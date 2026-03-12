Какие банковские карты следует заменить россиянам

Банк России уже объявил о планах прекратить обслуживание карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, — это произойдёт до июля 2025 года. Сроки замены пока не названы, но банки получат достаточно времени для постепенной замены старых карт на карты национальной платежной системы «Мир».