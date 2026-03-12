Какие банковские карты следует заменить россиянам

Об этом в беседе с «Прайм» предупредила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, передает ИА DEITA.RU.
Несмотря на официальный выход Visa и Mastercard из России, некоторые банки продолжали выпускать такие карты, а транзакции по ним до сих пор проходили через Национальную систему платежных карт.
Однако с 1 января 2025 года истекает срок действия сертификатов безопасности, которые обеспечивают шифрование данных при оплате — без них терминалы не могут верифицировать уникальные коды, генерируемые чипом карты.
Это не означает полной потери функциональности: карты ещё могут работать в некоторых терминалах, но растёт вероятность отказа в оплате и, что важнее, увеличивается риск утечки информации.
Специалист подчеркнула, что длительное использование таких карт повышает вероятность попадания данных в руки злоумышленников, а современные методы защиты для них уже недоступны.
Банк России уже объявил о планах прекратить обслуживание карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, — это произойдёт до июля 2025 года. Сроки замены пока не названы, но банки получат достаточно времени для постепенной замены старых карт на карты национальной платежной системы «Мир».