77 камер видеонаблюдения установят в Волгограде и Волжском за 60 млн рублей

Почти 60 млн рублей готовы потратить региональные власти на установку камер видеонаблюдения в Волгограде и Волжском. Заявку на выполнение работ по развитию интеллектуальных транспортных систем уже разместили на портале госзакупок.
Полный список перекрестков, на которых установят от одной до четырех камер — по ссылке. Всего их разметят 77. Из них в Волгограде — 58, в Волжском — 19. Также подрядчику предстоит разработать программное обеспечение и установить 36 коммутаторов в областном центре и 11 — в городе-спутнике.
Выполнить условия контракта подрядчику предстоит со 2 июля по 1 августа 2026 года. Работы будут оплачиваться поэтапно, без предварительного финансирования. Заявку желающие принять участие в конкурсе могут подать до 19 марта. Начальная цена — 59 млн 798 тысяч 807,35 рублей.
Цель установки камер — повышение уровня безопасности дорожного движения, предотвращение ДТП и минимизация их последствий.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал об одной из жутких аварий, которая случилась 9 марта в Среднеахтубинском районе.