77 камер видеонаблюдения установят в Волгограде и Волжском за 60 млн рублей

Полный список перекрестков, на которых установят от одной до четырех камер — по ссылке. Всего их разметят 77. Из них в Волгограде — 58, в Волжском — 19. Также подрядчику предстоит разработать программное обеспечение и установить 36 коммутаторов в областном центре и 11 — в городе-спутнике.