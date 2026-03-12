Средняя зарплата в Новосибирской области в 2025 году превысила 86,5 тысячи

В Новосибирской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в 2025 году, по предварительным данным, составила 86 546 рублей. Это на 13,5 процента больше, чем было годом ранее. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении Новосибирской области, который подготовил Новосибирскстат.