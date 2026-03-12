Ричмонд
Средняя зарплата в Новосибирской области в 2025 году превысила 86,5 тысячи

По сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 13,5 процента.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в 2025 году, по предварительным данным, составила 86 546 рублей. Это на 13,5 процента больше, чем было годом ранее. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении Новосибирской области, который подготовил Новосибирскстат.

— Реальная начисленная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен) в 2025 году составила 103,6 процента к 2024 году, — говорится в документе.

Добавим, что номинальная зарплата — это то, что фактически выплачивают организации сотрудникам, а реальная зарплата — это то количество товаров и услуг, на которые хватит денег работника, которые он заработал.