Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре три проекта застройки отправили на доработку

В Самаре отклонили проект строительства башни-свечки в Ленинском районе.

Источник: минградполитики Самарской области

В Самаре на рабочей группе градостроительного совета рассмотрели три проекта. Все предложенные концепции вернули инвесторам на доработку. Об этом сообщили в минградполитики региона.

«Сначала обсуждался проект жилой башни-свечки в центре Самары. Проект реконструкция старого здания в Ленинском районе вызвал много вопросов. На участке площадью всего 382 кв. м инвестор хочет возвести 22-этажную высотку с габаритами 10 на 12 на месте невысокого строения», — рассказали в пресс-службе.

Такую высотность сочли избыточной для этого участка. Инвесторам рекомендовали рассмотреть возможность строительства другого объекта. Следующим проектом стал коттеджный поселок в рекреационной зоне Красноярского района. Замечания возникли по поводу визуальных, планировочных решений и юридического статуса земли.

Помимо этого, участники совета раскритиковали концепцию застройки Промышленного района. При корректировке предложили учесть проект развития Безымянки.