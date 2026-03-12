В Самаре три проекта застройки отправили на доработку

В Самаре на рабочей группе градостроительного совета рассмотрели три проекта. Все предложенные концепции вернули инвесторам на доработку. Об этом сообщили в минградполитики региона.
«Сначала обсуждался проект жилой башни-свечки в центре Самары. Проект реконструкция старого здания в Ленинском районе вызвал много вопросов. На участке площадью всего 382 кв. м инвестор хочет возвести 22-этажную высотку с габаритами 10 на 12 на месте невысокого строения», — рассказали в пресс-службе.
Такую высотность сочли избыточной для этого участка. Инвесторам рекомендовали рассмотреть возможность строительства другого объекта. Следующим проектом стал коттеджный поселок в рекреационной зоне Красноярского района. Замечания возникли по поводу визуальных, планировочных решений и юридического статуса земли.
Помимо этого, участники совета раскритиковали концепцию застройки Промышленного района. При корректировке предложили учесть проект развития Безымянки.