В Новосибирске набирает обороты промышленный туризм

На федеральном уровне развитие данного туристского направления курирует Агентство стратегических инициатив (АСИ). Экскурсии на заводы и предприятия проводятся уже в 82 субъектах РФ. В 2024 году Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по развитию промтуризма, который называют эффективным инструментом решения сразу нескольких стратегических задач. Это привлечение инвестиций, популяризация рабочих и инженерных профессий, а также формирование положительного имиджа территории.
Заместитель министра — начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности, туризма и креативной экономики минэкономразвития Новосибирской области Анна Винникова сообщила, что за два года, с 2023-го по 2025-й, количество новосибирских предприятий, открывших проходные для туристов, выросло втрое — до шестидесяти с лишним. В планах на 2026-й — привлечь к этой работе сто предприятий (всего в регионе их свыше сорока тысяч). В 2024 году с различными производствами познакомились 25 тысяч человек, в 2025-м — 48,8 тысячи. Целевая аудитория — деловые и туристические группы из российских регионов и зарубежных стран, студенты, учащиеся колледжей и техникумов, школьники.
— Мы показываем и рассказываем молодежи и нашим гостям, чем живут новосибирские предприятия, какую продукцию выпускают. Очень важно, что мы также занимаемся подготовкой будущего кадрового состава и привлекаем в регион новых жителей. Будущие или нынешние студенты на экскурсиях знакомятся с предприятиями, научными институтами, и, возможно, кто-то из них потом захочет здесь остаться работать, — сказала Анна Винникова, выступая на круглом столе «Развитие промышленного туризма — приоритет государственной политики», который состоялся в рамках международного форума-выставки «МашЭкспо Сибирь — 2026» в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр».
Замминистра представила концепцию развития промтуризма, которая включает несколько маршрутов, а также перспективные направления, в том числе строительство, пищевую промышленность, агропромышленный комплекс. Совершенно новым для страны может стать направление «Космоцевтика»: сейчас специалисты минэкономразвития региона, мэрии Новосибирска и проектного офиса по промтуризму Новосибирской области готовят к защите в АСИ проект, обсуждая места посещения, возможные маршруты, связанные с космонавтикой. Мало кто знает, что 32 предприятия региона имеют к этой отрасли непосредственное отношение.
Маршруты строятся на «треугольнике Лаврентьева»: в каждом предусмотрено посещение объектов образования, науки и производства.
— Мы взаимодействуем с институтами, приглашаем на предприятие студентов. Также стремимся развивать и поддерживать интерес к инженерным профессиям. Для того чтобы выращивать кадры, ведем разноплановую работу, то есть это не только экскурсионная программа, но и тесное взаимодействие с вузами в рамках соглашений и разных проектов, в том числе организация базовых кафедр на наших профильных факультетах, — сообщила директор по маркетингу предприятия «Экран ФЭП» Екатерина Скабардина.
В числе популярных маршрутов — «Культурный код», когда гостям показывают изготовление одежды от идеи до технологий. Маршрут «Стеклянное путешествие» разработан компанией «Сибирское стекло» — экскурсантам демонстрируют основные этапы изготовления тары, в том числе обработку и утилизацию стекольных отходов. В 2025 году на предприятии побывало полторы тысячи туристов.
— С момента старта проекта нашу площадку посетили промтуристы из 36 российских регионов, а также из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. До визита к нам большинство гостей никогда не было на стекольном заводе. У нас они получают наглядное представление не только о производстве стеклотары, но и о том, как работают современные предприятия с их многообразием межотраслевых связей, — поделился генеральный директор предприятия Антон Мор.
Промышленный маршрут «Заряди свое будущее» посвящен изучению истории светотехники. Здесь ключевое предприятие — Новосибирский завод светодиодной продукции (НЗСП), выпускающий светотехнику и продукцию светодиодного освещения. Одним из основных стимулов для участия в проекте промышленного туризма для завода стала профориентация молодого поколения, сообщила управляющая НЗСП Анастасия Горбулицкая.
— К нам периодически обращались школы, университеты, студенты с просьбой показать производство. Это помогает повышать престиж рабочих профессий, потому что современные предприятия технологичны, автоматизированы. В том числе мы ведем работу с выпускниками детских домов, помогаем им найти работу и получать достойную оплату труда, потому что у этих профессий есть будущее, — отметила Анастасия Горбулицкая.
По ее словам, уже в процессе стало понятно, что без обучения сотрудников навыкам правильного проведения экскурсий не обойтись. Также важна карта выстроенного маршрута, время пребывания на каждой точке.
Для систематизации этой работы мэрия Новосибирска в октябре-декабре прошлого года провела пилотный образовательный акселератор по развитию промышленного туризма. Среди его выпускников — представители ГК «РосРазвитие Сибирь», СибНИА им. Чаплыгина, «Балтики-Новосибирск», Сибирской генерирующей компании и других организаций.
— Поначалу были сомнения: кому вообще нужен промышленный туризм? Но экскурсии помогают развеять мифы о закрытости заводов и наглядно демонстрируют качество и безопасность выпускаемой продукции. Посетители могут своими глазами увидеть действующие производства, — отметил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Морозов.
— Мы часто принимаем у себя различные делегации — предпринимателей, студентов. Нам хотелось получить больше теории, как проводить для них интересные экскурсии. Очень понравились выезды на другие производства, чтобы посмотреть на их работу «из-за кулис». Мы внедрили в свою программу игровую механику, «оконное шоу», где проводим физические эксперименты: вместе с гостями поджигаем, ломаем окна, качаемся на стеклах. Этот игровой элемент радует и взрослых, и детей, позволяет им лучше понять свойства продукта, — рассказала руководитель отделения по связям с общественностью оконной компании «Динал» и выпускница курса Татьяна Мокроусова.
Но не все предприятия в регионе готовы открывать для широкой аудитории свои двери. В их числе — представители оборонно-промышленного комплекса. Например, Новосибир-ский завод химконцентратов (НЗХК) закрыт для посторонних лиц. Тем не менее с предприятием в прошлом году ознакомилось почти 4,4 тысячи человек, из них более 1 300 — школьники. Как рассказал главный специалист группы развития персонала НЗХК Сергей Гурьянов, для них был выбран такой формат, как музей истории завода, посещение которого не требует пропуска.
— Ребята с восторгом слушают рассказы о добыче и обогащении урана, узнают, что такое урановая таблетка (таблетки диоксида урана) и какова сила атомной энергетики. Наша задача — заинтересовать молодых людей, чтобы они в дальнейшем пришли на работу на завод, — подчеркнул Сергей Гурьянов.
Кстати.
Генеральный директор Сибирской академии туризма, руководитель регионального проектного офиса по промтуризму Ирина Беленок сообщила участникам круглого стола, что образовательная поддержка промышленников будет продолжена: в следующем цикле обучения добавят блоки по видеомаркетингу, чтобы предприятия могли эффективно продвигать свои туристические предложения.