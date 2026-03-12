В Новосибирске набирает обороты промышленный туризм

Заместитель министра — начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности, туризма и креативной экономики минэкономразвития Новосибирской области Анна Винникова сообщила, что за два года, с 2023-го по 2025-й, количество новосибирских предприятий, открывших проходные для туристов, выросло втрое — до шестидесяти с лишним. В планах на 2026-й — привлечь к этой работе сто предприятий (всего в регионе их свыше сорока тысяч). В 2024 году с различными производствами познакомились 25 тысяч человек, в 2025-м — 48,8 тысячи. Целевая аудитория — деловые и туристические группы из российских регионов и зарубежных стран, студенты, учащиеся колледжей и техникумов, школьники.