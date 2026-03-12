Ричмонд
В Новосибирске набирает обороты промышленный туризм

Все больше новосибирских предприятий открывает свои двери для туристов. Этому будет способствовать образовательный курс промышленного туризма, организованный мэрией Новосибирска. Его уже прошли представители тридцати ведущих предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса.

Источник: Российская газета

На федеральном уровне развитие данного туристского направления курирует Агентство стратегических инициатив (АСИ). Экскурсии на заводы и предприятия проводятся уже в 82 субъектах РФ. В 2024 году Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по развитию промтуризма, который называют эффективным инструментом решения сразу нескольких стратегических задач. Это привлечение инвестиций, популяризация рабочих и инженерных профессий, а также формирование положительного имиджа территории.

Заместитель министра — начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности, туризма и креативной экономики минэкономразвития Новосибирской области Анна Винникова сообщила, что за два года, с 2023-го по 2025-й, количество новосибирских предприятий, открывших проходные для туристов, выросло втрое — до шестидесяти с лишним. В планах на 2026-й — привлечь к этой работе сто предприятий (всего в регионе их свыше сорока тысяч). В 2024 году с различными производствами познакомились 25 тысяч человек, в 2025-м — 48,8 тысячи. Целевая аудитория — деловые и туристические группы из российских регионов и зарубежных стран, студенты, учащиеся колледжей и техникумов, школьники.

— Мы показываем и рассказываем молодежи и нашим гостям, чем живут новосибирские предприятия, какую продукцию выпускают. Очень важно, что мы также занимаемся подготовкой будущего кадрового состава и привлекаем в регион новых жителей. Будущие или нынешние студенты на экскурсиях знакомятся с предприятиями, научными институтами, и, возможно, кто-то из них потом захочет здесь остаться работать, — сказала Анна Винникова, выступая на круглом столе «Развитие промышленного туризма — приоритет государственной политики», который состоялся в рамках международного форума-выставки «МашЭкспо Сибирь — 2026» в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр».

Замминистра представила концепцию развития промтуризма, которая включает несколько маршрутов, а также перспективные направления, в том числе строительство, пищевую промышленность, агропромышленный комплекс. Совершенно новым для страны может стать направление «Космоцевтика»: сейчас специалисты минэкономразвития региона, мэрии Новосибирска и проектного офиса по промтуризму Новосибирской области готовят к защите в АСИ проект, обсуждая места посещения, возможные маршруты, связанные с космонавтикой. Мало кто знает, что 32 предприятия региона имеют к этой отрасли непосредственное отношение.

Маршруты строятся на «треугольнике Лаврентьева»: в каждом предусмотрено посещение объектов образования, науки и производства.

— Мы взаимодействуем с институтами, приглашаем на предприятие студентов. Также стремимся развивать и поддерживать интерес к инженерным профессиям. Для того чтобы выращивать кадры, ведем разноплановую работу, то есть это не только экскурсионная программа, но и тесное взаимодействие с вузами в рамках соглашений и разных проектов, в том числе организация базовых кафедр на наших профильных факультетах, — сообщила директор по маркетингу предприятия «Экран ФЭП» Екатерина Скабардина.

В числе популярных маршрутов — «Культурный код», когда гостям показывают изготовление одежды от идеи до технологий. Маршрут «Стеклянное путешествие» разработан компанией «Сибирское стекло» — экскурсантам демонстрируют основные этапы изготовления тары, в том числе обработку и утилизацию стекольных отходов. В 2025 году на предприятии побывало полторы тысячи туристов.

— С момента старта проекта нашу площадку посетили промтуристы из 36 российских регионов, а также из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. До визита к нам большинство гостей никогда не было на стекольном заводе. У нас они получают наглядное представление не только о производстве стеклотары, но и о том, как работают современные предприятия с их многообразием межотраслевых связей, — поделился генеральный директор предприятия Антон Мор.

Промышленный маршрут «Заряди свое будущее» посвящен изучению истории светотехники. Здесь ключевое предприятие — Новосибирский завод светодиодной продукции (НЗСП), выпускающий светотехнику и продукцию светодиодного освещения. Одним из основных стимулов для участия в проекте промышленного туризма для завода стала профориентация молодого поколения, сообщила управляющая НЗСП Анастасия Горбулицкая.

— К нам периодически обращались школы, университеты, студенты с просьбой показать производство. Это помогает повышать престиж рабочих профессий, потому что современные предприятия технологичны, автоматизированы. В том числе мы ведем работу с выпускниками детских домов, помогаем им найти работу и получать достойную оплату труда, потому что у этих профессий есть будущее, — отметила Анастасия Горбулицкая.

По ее словам, уже в процессе стало понятно, что без обучения сотрудников навыкам правильного проведения экскурсий не обойтись. Также важна карта выстроенного маршрута, время пребывания на каждой точке.

Для систематизации этой работы мэрия Новосибирска в октябре-декабре прошлого года провела пилотный образовательный акселератор по развитию промышленного туризма. Среди его выпускников — представители ГК «РосРазвитие Сибирь», СибНИА им. Чаплыгина, «Балтики-Новосибирск», Сибирской генерирующей компании и других организаций.

— Поначалу были сомнения: кому вообще нужен промышленный туризм? Но экскурсии помогают развеять мифы о закрытости заводов и наглядно демонстрируют качество и безопасность выпускаемой продукции. Посетители могут своими глазами увидеть действующие производства, — отметил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Морозов.

— Мы часто принимаем у себя различные делегации — предпринимателей, студентов. Нам хотелось получить больше теории, как проводить для них интересные экскурсии. Очень понравились выезды на другие производства, чтобы посмотреть на их работу «из-за кулис». Мы внедрили в свою программу игровую механику, «оконное шоу», где проводим физические эксперименты: вместе с гостями поджигаем, ломаем окна, качаемся на стеклах. Этот игровой элемент радует и взрослых, и детей, позволяет им лучше понять свойства продукта, — рассказала руководитель отделения по связям с общественностью оконной компании «Динал» и выпускница курса Татьяна Мокроусова.

Но не все предприятия в регионе готовы открывать для широкой аудитории свои двери. В их числе — представители оборонно-промышленного комплекса. Например, Новосибир-ский завод химконцентратов (НЗХК) закрыт для посторонних лиц. Тем не менее с предприятием в прошлом году ознакомилось почти 4,4 тысячи человек, из них более 1 300 — школьники. Как рассказал главный специалист группы развития персонала НЗХК Сергей Гурьянов, для них был выбран такой формат, как музей истории завода, посещение которого не требует пропуска.

— Ребята с восторгом слушают рассказы о добыче и обогащении урана, узнают, что такое урановая таблетка (таблетки диоксида урана) и какова сила атомной энергетики. Наша задача — заинтересовать молодых людей, чтобы они в дальнейшем пришли на работу на завод, — подчеркнул Сергей Гурьянов.

Кстати.

Генеральный директор Сибирской академии туризма, руководитель регионального проектного офиса по промтуризму Ирина Беленок сообщила участникам круглого стола, что образовательная поддержка промышленников будет продолжена: в следующем цикле обучения добавят блоки по видеомаркетингу, чтобы предприятия могли эффективно продвигать свои туристические предложения.