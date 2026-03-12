Следком заинтересовался изъятием домашнего скота в Новосибирской области

Власти считают, что всему виной аномальные снегопады, из-за которых дикие животные, в том числе больные, в поисках доступной пищи выходят к жилью и заражают невакцинированный домашний скот. При этом в региональном управлении ветеринарии утверждают, что эпизоотическая обстановка в области находится под полным контролем. «Угрозы для жизни и здоровья населения нет. Вся продукция животного происхождения, поступающая в торговую сеть, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасной для потребителей», — сообщил начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.
Сейчас Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору определяет Новосибирскую область как «регион с неопределенным статусом, с вакцинацией».
Карантинные мероприятия проводятся в пяти районах: Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Это прежде всего запрет на вывоз аграрной продукции за пределы населенных пунктов, дезинфекция и обработка транспорта, а также ветеринарный осмотр скота. В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области корреспонденту «РГ» уточнили, что здоровых невакцинированных животных прививают, а больных отправляют на утилизацию. Владельцам обещают выплатить компенсации — порядок их получения вместе со списком необходимых документов содержится в памятках, которые выдают хозяевам. Вместе с тем в минсельхозе признают, что не все люди пускают инспекторов на свои подворья, и это создает угрозу дальнейшего распространения заболеваний.
Так, например, жители села Козиха Ордынского района записали видеообращение, в котором утверждают, что «вся скотина на личных подворьях здоровая и активная». Они настаивают на проведении независимой экспертизы крови и молока коров, поясняя, что «в селе нет работы, мы живем только своим хозяйством» — если скот заберут и уничтожат, то жителей лишат единственного источника существования. Так это или нет, теперь выясняют следователи СКР.
В некоторых селах прошли собрания, на которых жители пытались получить ответы на свои вопросы — например, почему предлагаемая компенсация (170 рублей за килограмм живого веса) существенно ниже себестоимости производства мяса, а для того, чтобы ее оформить, необходимо пройти сложные бюрократические процедуры.
Между тем Новосибирская область — не единственный регион России, столкнувшийся с такой проблемой. Очаги пастереллеза также выявлены в соседних Омской области, Республике Алтай и Алтайском крае. В частности, в республике, по сообщению региональных властей, благодаря ограничительным мерам распространение заболевания уже остановлено.
Прямая речь.
Андрей Шинделов, зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области:
— В связи со сложившейся эпизоотической ситуацией правительством Новосибирской области разрабатываются дополнительные комплексные меры поддержки собственников личных подсобных хозяйств. Кроме компенсаций за изъятых животных или продуктов животного происхождения, министерством труда и социального развития Новосибирской области в самое ближайшее время будут определены дополнительные социальные меры, предусматривающие выплаты, связанные с частичной потерей доходов семей, поддержку семей с детьми. Минсельхозом региона будет предоставлена господдержка на приобретение молодняка КРС для личных подсобных хозяйств, лишившихся сельскохозяйственных животных.