Следком заинтересовался изъятием домашнего скота в Новосибирской области

Карантинные мероприятия проводятся в пяти районах: Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Это прежде всего запрет на вывоз аграрной продукции за пределы населенных пунктов, дезинфекция и обработка транспорта, а также ветеринарный осмотр скота. В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области корреспонденту «РГ» уточнили, что здоровых невакцинированных животных прививают, а больных отправляют на утилизацию. Владельцам обещают выплатить компенсации — порядок их получения вместе со списком необходимых документов содержится в памятках, которые выдают хозяевам. Вместе с тем в минсельхозе признают, что не все люди пускают инспекторов на свои подворья, и это создает угрозу дальнейшего распространения заболеваний.