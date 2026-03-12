Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал чиновников, чтобы решить принципиальный вопрос о недобросовестности в одной из сфер. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Совещание у Александра Лукашенко, которое проходит 12 марта, посвящено мера по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества. В источнике отмечают, что вопрос этот для главы Беларуси принципиальный вопрос, находится под его пристальным вниманием.
Сообщается, что на совещании (а в нем участвуют руководители правительства, губернаторы, главы предприятий) рассмотрят проект указа президента по централизации закупок отдельных товаров для села. Тем временем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла статистику о женщинах, пожаловавшихся Лукашенко на то, что их обижают.