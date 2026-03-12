Тарифы ЖКХ в Ростовской области снова вырастут с 1 октября

В Ростовской области прогнозируют очередной рост тарифов ЖКХ осенью. С 1 октября 2026-го жители региона в среднем будут платить за услуги ЖКХ на 9,8% больше, чем в январе. Подробности озвучил глава Региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов».
Напомним, что с начала года тарифы уже выросли на 1,7% — тогда это было связано с изменением ставки НДС. Сильнее всего, по словам эксперта, ударит по кошельку подорожание электричества — сразу на 11,3%. Отопление станет дороже на 9,9%, а вводоснабжения, водоотведения и вывоз мусора (ТКО) — на 9,8%.
Поскольку тарифы на свет и газ едины для всего региона, поэтому их рост будет одинаковым и в Ростове, и в других населённых пунктах области. А вот плата за воду, тепло и вывоз отходов может различаться в зависимости от района. Как объяснил Лукьянов, всё дело в состоянии инфраструктуры и объёмов услуг конкретной ресурсоснабжающей организации.