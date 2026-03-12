Тарифы ЖКХ в Ростовской области снова вырастут с 1 октября

Поскольку тарифы на свет и газ едины для всего региона, поэтому их рост будет одинаковым и в Ростове, и в других населённых пунктах области. А вот плата за воду, тепло и вывоз отходов может различаться в зависимости от района. Как объяснил Лукьянов, всё дело в состоянии инфраструктуры и объёмов услуг конкретной ресурсоснабжающей организации.