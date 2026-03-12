Ричмонд
Казахстан лидирует в Центральной Азии по привлечению инвестиций — Токаев

Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика страны демонстрирует устойчивый рост.

Источник: Baigenews

Экономика Казахстана продолжает устойчиво расти, а крупные инвестиционные проекты позволяют развивать промышленность и создавать новые рабочие места, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.kz.

Глава государства отметил, что несмотря на сложную мировую ситуацию Казахстан сохраняет экономическую стабильность.

«Несмотря на геополитическую напряженность и торговые войны, мы, успешно преодолевая вызовы и трудности, поддерживая устойчивый рост экономики, уверенно реализуем национальную стратегию», — сказал Токаев.

Президент сообщил, что экономика страны продолжает расти.

«По итогам прошлого года ВВП Казахстана составил 306 млрд долларов. Это второй по величине показатель среди стран СНГ и самый высокий среди стран региона», — отметил он.

По его словам, Казахстан также входит в число крупнейших экономик мира.

«В нынешнем году мы вошли в число 50 крупнейших экономик мира», — заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что страна остается лидером региона по привлечению инвестиций.

«Объем прямых иностранных инвестиций превысил 150 млрд долларов, что составляет 69% всех инвестиций в регион», — сообщил он.

Глава государства отметил, что в стране активно развивается промышленность.

«Только в прошлом году по всей стране открыто 190 новых производств на сумму свыше 1,5 трлн тенге с созданием более 22 тысяч постоянных рабочих мест», — сказал Президент.

По его словам, в этом году планируется открыть еще больше предприятий.

«В текущем году планируется запустить еще 200 предприятий стоимостью 1,7 трлн тенге, на которых будут работать почти 20 тысяч человек», — добавил Токаев.