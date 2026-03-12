В Беларуси снимают с продажи пиво из недружественных стран. Что происходит

Еще 1 января 2026 года было опубликовано постановление правительства «О применении специальной ограничительной меры». Ранее мы рассказывали, что документ на два года продлевает срок действия запрета на ввоз и реализацию в нашей стране некоторых товаров из недружественных стран. При этом по пиву была отсрочка до 1 апреля 2026 года, за исключением товаров из Литвы, Латвии, Польши, Чехии и Эстонии, по которым запрет на ввоз этого напитка действует с 2024 года.