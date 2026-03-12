В Беларуси снимают с продажи пиво из недружественных стран. Что происходит

Что произошло.
В соцсетях появились фотографии объявлений из магазинов ретейлера «Семь пятниц». В них сказано, что с 1 апреля 2026 года будет приостановлена розничная торговля пивом солодовым из недружественных стран до момента его маркировки специальными контрольными знаками.
Что все это значит.
Еще 1 января 2026 года было опубликовано постановление правительства «О применении специальной ограничительной меры». Ранее мы рассказывали, что документ на два года продлевает срок действия запрета на ввоз и реализацию в нашей стране некоторых товаров из недружественных стран. При этом по пиву была отсрочка до 1 апреля 2026 года, за исключением товаров из Литвы, Латвии, Польши, Чехии и Эстонии, по которым запрет на ввоз этого напитка действует с 2024 года.
С 1 апреля запрет расширят на другие государства из списка недружественных. Под такими странами, в частности, понимают Австралию, государства ЕС, Великобританию и Северную Ирландию.
По требованиям закона, все солодовое пиво, которое уже ввезли в Беларусь из этих стран, изымать не будут. Однако, чтобы продать остатки, ретейлерам нужно нанести на бутылки специальную маркировку.
Без нее продавать нельзя. На это нужно время. Поэтому магазины заранее предупреждают своих посетителей.
Что будет дальше.
С 1 апреля ретейл должен приостановить продажу импортного солодового пива из недружественных стран.
До 7 апреля магазинам нужно провести инвентаризацию его остатков и оформить специальную инвентаризационную опись, после чего в течение пяти рабочих дней передать два ее экземпляра в МНС по месту постановки на учет. После этого до 31 мая им нужно нанести специальную маркировку на остатки солодового пива.
Далее пиво можно будет снова продавать. При этом, если оно упаковано во вскрытую потребительскую упаковку, реализовать его можно будет в течение 60 дней с даты проведения инвентаризации.
Что касается дальнейших поставок солодового пива из недружественных стран, то его ввоз в нашу страну для продажи попадает под запрет. Он будет действовать до 2027 года. При этом правительство может его отменить раньше.