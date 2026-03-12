В Воронеже работников ЖКХ поздравили с профессиональным праздником

Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. В преддверии профессионального праздника в городском Дворце творчества детей и молодежи торжественно наградили сотрудников комбинатов благоустройства, управляющих компаний, коммунальных, ресурсоснабжающих и аварийных служб, сообщает пресс-служба городской администрации.
Перед церемонией собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в результате ракетного удара в Брянске.
С приветственным словом выступил заместитель председателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он зачитал поздравительный адрес губернатора Александра Гусева и вручил Почетные грамоты и Благодарности министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, а также Почетные грамоты Правительства Воронежской области и Благодарности главы региона.
Первый вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Рыженин наградил тружеников сферы Почетными грамотами администрации и Благодарностями главы города Сергея Петрина. Он отметил тяжелый труд работников, благодаря которому в домах, школах и больницах есть свет, вода и тепло, а на улицах — чисто и благоустроено:
«Коммунальная сфера — это люди, неравнодушные и очень любящие свою работу. Те, кто ночью и днем, в любую погоду устраняют последствия аварий и чрезвычайных ситуаций, кто в мороз и жару убирает наши улицы, скверы».
Министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов вручил Почетные грамоты Министерства. Он поблагодарил коллег и отметил, что деятельность работников этой сферы касается каждого жителя региона.
После награждения гостей ждал концерт, в котором приняли участие творческие коллективы и исполнители Дворца творчества детей и молодежи.