Иван Носков рассказал о ремонте дорог и тротуаров к соцобъектам в Самаре

В Самаре в 2026 году отремонтируют 45 дорог и тротуаров, которые ведут к социальным объектам. В списке: подъезды и подходы к детсадам, школам, колледжам, вузам, поликлиникам, спортивным и культурно-досуговым учреждениям. Работы проведут за счет городского бюджета и областных субсидий.
«Почти все внутриквартальные проезды, запланированные к ремонту на этот год, ведут к соцучреждениям. В микрорайонах с развитой социальной инфраструктурой с каждым годом будем наращивать объемы работ по ремонту подходов и подъездов. Призываю руководителей соцучреждений принять активное участие в этой работе, начиная со старта ремонтов до этапа сдачи объектов», — сказал глава Самары Иван Носков.
По информации городской администрации, в этом году появится тротуар на улице Белогородской, где расположены школа № 59 и ее дошкольное отделение, поликлиника № 13 и Лосиный сквер. Также приведут в порядок тротуар на улице Парижской коммуны, ведущий к школе № 27, и тротуар на улице Георгия Ратнера, ведущий к детскому отделению № 2 поликлиники № 10 и спорткомплексу «Чайка».
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самаре отремонтируют дорогу на улице Лукачева, по которой горожане добираются до школы № 58, института экономики и управления, а также до Самарского университета им. С. П. Королева. Планируется обновить 20 дорог, ведущих к медучреждениям на улицах Елизарова, Степана Разина, Бакинской, Дачной и др. Еще в этом году приведут в порядок около десятка улиц, которые ведут к спортивным и культурно-досуговым учреждениям на улицах Юбилейной, Теннисной, Циолковского и др. Полный перечень дорог и тротуаров, запланированных к ремонту, представлен здесь.