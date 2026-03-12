Иван Носков рассказал о ремонте дорог и тротуаров к соцобъектам в Самаре

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самаре отремонтируют дорогу на улице Лукачева, по которой горожане добираются до школы № 58, института экономики и управления, а также до Самарского университета им. С. П. Королева. Планируется обновить 20 дорог, ведущих к медучреждениям на улицах Елизарова, Степана Разина, Бакинской, Дачной и др. Еще в этом году приведут в порядок около десятка улиц, которые ведут к спортивным и культурно-досуговым учреждениям на улицах Юбилейной, Теннисной, Циолковского и др. Полный перечень дорог и тротуаров, запланированных к ремонту, представлен здесь.