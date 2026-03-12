Ричмонд
КГК Беларуси раскрыл, где в торговле больше всего нарушений

Госконтроль высказался об ответственности крупных торговых сетей.

Источник: Комсомольская правда

Комитет госконтроля указал на ситуацию в крупных торговых сетях и маленьких магазинах в Беларуси, пишет БелТА.

Так, в КГК раскрыли, где в Беларуси выявляют больше всего просрочки. Так, в плане просрочки крупные торговые сети стали более ответственными. А при проверках стали находить меньше нарушений.

— В большей степени крупные ритейлы следят за своими магазинами, — прокомментировала начальник отдела контроля за работой организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг КГК Татьяна Самохина.

Также она обратила внимание, что в Минске покупатель избалован и «молчать не будет». И заметила, что сегодня у покупателей есть много способов донести информацию о нарушениях через соцсети или другие информресурсы.

— Поэтому работники магазинов в столице смотрят за залом строже, в регионах нарушений больше — там и ассортимент, и требования немного другие, — констатировала чиновница.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил бизнесменов, из-за чего с ними «разговор будет короткий».

