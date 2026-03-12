С начала года молодые россияне купили по Пушкинской карте 5 млн билетов

Пушкинская карта доступна молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно государство перечисляет на карты по 5 тыс. рублей, которые можно потратить на покупку билетов на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). На кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита.