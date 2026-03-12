Ричмонд
Более 800 аварийных домов расселят в Нижегородской области до 2031 года

Расселению подлежат дома, признанные аварийными в 2017—2021 годах.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области будет расселено около 830 аварийных многоквартирных домов. Об этом свидетельствует постановление правительства Нижегородской области от 3 марта 2026 года.

Программа расселения жилья рассчитана на 2024−2031 годы. За это время будет расселено около 830 домов, признанных аварийными в 2017—2021 годах.

Программа разделена на три этапа. Первый этап охватывает 2024−2027 годы. Финансироваться будет из региональной казны, Фонда развития территорий и местных бюджетов. Всего потребуется 26,8 млрд рублей.