Казахстанцам напомнили о налоге на авто: долг уже почти 3 млрд тенге

«Если задолженность не погашена или погашена не полностью и ее размер превышает 1 МРП, по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления налоговый орган выносит налоговый приказ о взыскании задолженности. В случае дальнейшей неуплаты налоговый приказ направляется в органы исполнительного производства для принудительного исполнения», — пояснила она.