СМИ: Иран с невиданной скоростью истощает оружейные арсеналы США

Агентство Bloomberg подчеркивает, что США до войны с Ираном никогда не сталкивались с такими серьезными угрозами со стороны «малой авиации». В результате американские военные, чтобы противостоять иранскому огневому удару, вынуждены невиданными темпами расходовать свои запасы дорогостоящих, труднозаменяемых ракет-перехватчиков.
США возглавили революцию в области высокоточных ударов на большие расстояния. Но операция против Ирана — первая война, в которой противник обладает такими же возможностями. Это создает нагрузку на систему, которую (США) раньше не испытывали.
Как отмечает Bloomberg, Иран потратил годы на создание своих арсеналов ракет и беспилотников, рассредоточив их по всей стране. Некоторые ракеты Тегеран усовершенствовал с использованием разработок и технологий Китая, России и Северной Кореи.
До войны Иран располагал примерно 2500 баллистическими ракетами с дальностью полета от нескольких сотен километров до более чем 2000 километров. За первые 10 дней войны он выпустил около 700 ракет и более 2100 беспилотников Shahed, говорится в статье.
В результате США и их партнеры в Персидском заливе, по оценкам Bloomberg, израсходовали на отражение атак более 1000 одних только ракет-перехватчиков PAC-3. Это почти в два раза превышает ежегодное производство этого вида оружия и больше, чем США и их союзники поставили Украине с начала конфликта с Россией четыре года назад.
Это гонка за то, у кого — у США или Ирана — быстрее сократятся запасы ракет.
Хотя США спешно начали наращивать производство ракет-перехватчиков, мощности американских заводов, производящих сложные боеприпасы, ограничены. Например, Lockheed Martin, которая производит PAC-3, планирует довести выпуск до более чем 2000 единиц в год только к 2030 году. В этом году компания выпустит всего около 650 штук. Что качается Tomahawk, то ежегодно США производит менее 100 ракет. Это значит, что потребуются годы, чтобы заменить те Tomahawk, которые были выпущены в ходе операции в Иране.
По словам Шона Белла, британского вице-маршала авиации в отставке, в США производят всего 68 ракет для ЗРК Patriot, тогда Иран располагает примерно 70 000 беспилотниками Shahed.
И даже если американский ВПК нарастит их производство в четыре раза, американские военные получат фору «максимум в день-два», сообщает британское издание Daily Motion. Если война продолжится с такой интенсивностью, США могут быть вынуждены вывести труднозаменяемые ракеты из других регионов, пишет Bloomberg.
В дополнение к сокращению арсеналов ракет-перехватчиков, иранские удары привели к повреждению радаров и другого оборудования, используемого для их наведения. В ходе только одной атаки Тегеран сумел повредить радар THAAD — систему противовоздушной обороны, которых у США всего восемь по всему миру. Радар, который был сбит в Иордании, является первой подобной боевой потерей для США, подчеркивает агентство.
* CSIS внесен Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций