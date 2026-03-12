СМИ: Иран с невиданной скоростью истощает оружейные арсеналы США

Хотя США спешно начали наращивать производство ракет-перехватчиков, мощности американских заводов, производящих сложные боеприпасы, ограничены. Например, Lockheed Martin, которая производит PAC-3, планирует довести выпуск до более чем 2000 единиц в год только к 2030 году. В этом году компания выпустит всего около 650 штук. Что качается Tomahawk, то ежегодно США производит менее 100 ракет. Это значит, что потребуются годы, чтобы заменить те Tomahawk, которые были выпущены в ходе операции в Иране.