СМИ: Иран с невиданной скоростью истощает оружейные арсеналы США

США неожиданно начали испытывать трудности в войне с Ираном, военный бюджет которого меньше, чем ВВП американского штата Вермонт, но который обладает мощным арсеналом ракет и БПЛА, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg подчеркивает, что США до войны с Ираном никогда не сталкивались с такими серьезными угрозами со стороны «малой авиации». В результате американские военные, чтобы противостоять иранскому огневому удару, вынуждены невиданными темпами расходовать свои запасы дорогостоящих, труднозаменяемых ракет-перехватчиков.

США возглавили революцию в области высокоточных ударов на большие расстояния. Но операция против Ирана — первая война, в которой противник обладает такими же возможностями. Это создает нагрузку на систему, которую (США) раньше не испытывали.

Келли Грико
старший научный сотрудник Центра Стимсона

Как отмечает Bloomberg, Иран потратил годы на создание своих арсеналов ракет и беспилотников, рассредоточив их по всей стране. Некоторые ракеты Тегеран усовершенствовал с использованием разработок и технологий Китая, России и Северной Кореи.

В результате Иран сумел прорвать оборону союзников США по всему региону. А дешевые иранские беспилотники Shahed-136 вынудили США и их союзников использовать системы защиты, предназначенные преимущественно для борьбы с более совершенным оружием.

До войны Иран располагал примерно 2500 баллистическими ракетами с дальностью полета от нескольких сотен километров до более чем 2000 километров. За первые 10 дней войны он выпустил около 700 ракет и более 2100 беспилотников Shahed, говорится в статье.

В результате США и их партнеры в Персидском заливе, по оценкам Bloomberg, израсходовали на отражение атак более 1000 одних только ракет-перехватчиков PAC-3. Это почти в два раза превышает ежегодное производство этого вида оружия и больше, чем США и их союзники поставили Украине с начала конфликта с Россией четыре года назад.

Это гонка за то, у кого — у США или Ирана — быстрее сократятся запасы ракет.

Марк Кансиан
специалист Центра стратегических и международных исследований (CSIS*)

Хотя США спешно начали наращивать производство ракет-перехватчиков, мощности американских заводов, производящих сложные боеприпасы, ограничены. Например, Lockheed Martin, которая производит PAC-3, планирует довести выпуск до более чем 2000 единиц в год только к 2030 году. В этом году компания выпустит всего около 650 штук. Что качается Tomahawk, то ежегодно США производит менее 100 ракет. Это значит, что потребуются годы, чтобы заменить те Tomahawk, которые были выпущены в ходе операции в Иране.

По словам Шона Белла, британского вице-маршала авиации в отставке, в США производят всего 68 ракет для ЗРК Patriot, тогда Иран располагает примерно 70 000 беспилотниками Shahed.

Сейчас у США около 2000 основных зенитных ракет, то есть при нынешних темпах огневых ударов США израсходуют их через 8−10 недель, предполагает Белл.

И даже если американский ВПК нарастит их производство в четыре раза, американские военные получат фору «максимум в день-два», сообщает британское издание Daily Motion. Если война продолжится с такой интенсивностью, США могут быть вынуждены вывести труднозаменяемые ракеты из других регионов, пишет Bloomberg.

В дополнение к сокращению арсеналов ракет-перехватчиков, иранские удары привели к повреждению радаров и другого оборудования, используемого для их наведения. В ходе только одной атаки Тегеран сумел повредить радар THAAD — систему противовоздушной обороны, которых у США всего восемь по всему миру. Радар, который был сбит в Иордании, является первой подобной боевой потерей для США, подчеркивает агентство.

* CSIS внесен Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций

