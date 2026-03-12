В Петербурге проведут референдум против реновации хрущевок

В Санкт-Петербурге планируется референдум об отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Активисты опубликовали соответствующую информацию в соцсетях.
Представители регионального отделения «Справедливой России» заявили, что поддержат проведение референдума.
«Закон предусматривает возможность сноса хрущевок 1957−1970 годов постройки для строительства на их месте новых зданий и благоустройства территорий. Противники программы считают, что ее реализация может негативно отразиться на их жизни», — рассказали в Telegram-канале «ЗАКС. Ру».
В начале 2026 года в Петербурге отменили мораторий на действие положений городского закона о КРТ. Ранее был образован штаб общегородского референдума по КРТ, уточняют активисты.
Для организации референдума они собираются набирать координаторов. Им нужно будет организовать инициативную группу. Число участников должно составлять не менее 300 человек, чтобы подать заявления в Горизбирком.