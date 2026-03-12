Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 500 га земель в Краснодаре засеяли горохом

В Краснодаре идет сев ранних яровых культур.

Источник: Комсомольская правда

Сельскохозяйственные предприятия Краснодара активно ведут весенние полевые работы. По сообщению мэра города Евгения Наумова, на сегодняшний день ранними яровыми культурами уже засеяно 495 гектаров земли.

«В теплую и сухую погоду нашим аграриям не до отдыха. На территории города идет сев ранних яровых культур», — рассказал Наумов.

Основную площадь, около 305 гектаров, отвели под горох на зерно. Еще порядка 190 гектаров занял овощной горошек.

Параллельно с посевной ведется первая подкормка озимых культур. Этот этап работ выполнен почти на 95% от запланированного объема.

Тем временем в тепличных комплексах города уже начался сбор ранних овощей. На данный момент собрано около 338 тонн созревших томатов и огурцов.

Кроме того, на садовых территориях Краснодара, занимающих 657 гектаров, продолжаются плановые работы по обрезке деревьев.