Почти 500 га земель в Краснодаре засеяли горохом

Сельскохозяйственные предприятия Краснодара активно ведут весенние полевые работы. По сообщению мэра города Евгения Наумова, на сегодняшний день ранними яровыми культурами уже засеяно 495 гектаров земли.
«В теплую и сухую погоду нашим аграриям не до отдыха. На территории города идет сев ранних яровых культур», — рассказал Наумов.
Основную площадь, около 305 гектаров, отвели под горох на зерно. Еще порядка 190 гектаров занял овощной горошек.
Параллельно с посевной ведется первая подкормка озимых культур. Этот этап работ выполнен почти на 95% от запланированного объема.
Тем временем в тепличных комплексах города уже начался сбор ранних овощей. На данный момент собрано около 338 тонн созревших томатов и огурцов.
Кроме того, на садовых территориях Краснодара, занимающих 657 гектаров, продолжаются плановые работы по обрезке деревьев.