В Беларуси пиво из недружественных стран убирается из продажи

Поэтому с 1 апреля ретейлеры приостановят продажу импортного пива, чтобы до 7 апреля провести инвентаризацию остатков через оформление специальной инвентаризационной описи. Документы в течение пяти рабочих дней будут переданы в налоговую инспекцию по месту постановки на учет. И уже после этого до 31 мая продавцам нужно будет нанести специальную маркировку на остатки пива. После чего его снова можно будет продавать.