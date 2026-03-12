В Беларуси пиво из недружественных стран убирается из продажи

В Беларуси снимают с продажи пиво, произведенное в недружественных странах. Это регламентирует соответствующие постановление Совмина (№ 808 от 31 декабря 2025-го), определенные положения которого вступают в силу с 1 апреля 2026 года.
Так, в Беларуси с 1 апреля будет приостановлена розничная торговля пивом из недружественных стран. Импортное солодовое пиво уберут из продажи до момента его маркировки специальными контрольными знаками.
При этом еще с 2024-го такой запрет действовала в отношении пива из Литвы, Латвии, Польши, Чехии и Эстонии. А с 1 апреля 2026 перечень расширился и для пива, произведенного в других недружественных государствах, в том числе Австралии, странах ЕС, Великобритании и Северной Ирландии.
Закон определяет, что солодовое пиво, уже ввезенное в Беларусь из этих стран, изыматься не будет. Но для продажи остатков, ретейлеры должны будут нанести на тару специальную маркировку.
Поэтому с 1 апреля ретейлеры приостановят продажу импортного пива, чтобы до 7 апреля провести инвентаризацию остатков через оформление специальной инвентаризационной описи. Документы в течение пяти рабочих дней будут переданы в налоговую инспекцию по месту постановки на учет. И уже после этого до 31 мая продавцам нужно будет нанести специальную маркировку на остатки пива. После чего его снова можно будет продавать.
При этом дальнейшие поставки солодового пива из недружественных стран в Беларусь запрещены до 2027 года.
