Власти раскрыли детали соглашения о миллиарде рублей с застройщиком Отрадного

«В рамках указанного соглашения предусмотрено, что инвестором будут осуществлены пожертвования государственному казенному учреждению “Калининградская областная фармацевтическая компания” для целей приобретения лекарственных препаратов для нужд системы здравоохранения Калининградской области в объеме не менее 375 млн руб. в 2025 году, но не ранее утверждения документации по планировке территории, включающей в себя проект планировки территории с проектом межевания в его составе (далее ДПТ)», — сообщили в правительстве.