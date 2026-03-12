В Волгограде почти в миллиард обойдется ремонт линии трамвая № 10

В мэрии уточняют, что замену рельсошпальной решетки начнут уже в 2026 году. Она будет проводиться на участке между улицами Космонавтов и Ангарской. Работы разобьют на два этапа. В рамках первого реконструируют участок от Космонавтов до Хорошева, в рамках второго — от Хорошева до Ангарской — он запланирован на 2027 год.