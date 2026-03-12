Ричмонд
В Волгограде почти в миллиард обойдется ремонт линии трамвая № 10

В мэрии уточняют, что замену рельсошпальной решетки начнут уже в 2026 году, а закончат — в 2027-м.

Трамвайную линию на десятом маршруте планируют поставить на ремонт. Реконструкция обойдется в общую сумму 957 млн 293 тысяч 940 рублей. Две заявки уже размещены на портале госзакупок.

В рамках первого контракта ценой 874,5 млн рублей планируется заменить основание путей и рельсошпальную решетку. По второму, стоимостью 82,7 млн рублей, — обновить тяговую подстанцию ТП-15, а также как минимум 2,54 км кабельных и воздушных линий, сообщает РИАЦ.

В мэрии уточняют, что замену рельсошпальной решетки начнут уже в 2026 году. Она будет проводиться на участке между улицами Космонавтов и Ангарской. Работы разобьют на два этапа. В рамках первого реконструируют участок от Космонавтов до Хорошева, в рамках второго — от Хорошева до Ангарской — он запланирован на 2027 год.

В горадминистрации подчеркивают, что основной объем ремонтных работ планируется провести в летний период, когда пассажиропоток традиционно снижен.

Ранее сообщалось, что только подготовка к реконструкции трамвайных линий в трех районах Волгограда обойдется в 30 млн рублей.