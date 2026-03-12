СМИ: Иран пригрозил закрыть еще один пролив в случае «стратегической» ошибки США

Согласно Turkey Today, через Баб-эль-Мандеб ежегодно проходит более 20 000 судов, а средний объем грузоперевозок составляет почти 1,6 млрд тонн. По оценкам, в 2018 году через этот пролив транспортировалось 6,2 млн баррелей сырой нефти, конденсата и нефтепродуктов в день, или около 9% всей нефти, поставляемой по морю. Как подчеркивает издание, в Персидском заливе расположено примерно 70% резервных производственных мощностей ОПЕК+.