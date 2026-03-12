Ричмонд
СМИ: Иран пригрозил закрыть еще один пролив в случае «стратегической» ошибки США

Новое иранское руководство может решиться на гораздо более опасный подход для создания сдерживающего фактора на Ближнем Востоке, передают региональные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Катарское новостное агентство Al Jazeera сообщает, что после того, как США вышли из ядерного соглашения от 2015 года, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Иран начал придерживаться подхода «стратегического терпения», ожидая, когда можно будет возобновить дипломатические усилия.

Однако срыв переговоров в Швейцарии в феврале этого года и нападение США и Израиля на Иран заставили Тегеран столкнуться с болезненной реальностью: вера в то, что США будут действовать рационально, оказалась глубоким просчетом.

Во вторник высокопоставленный иранский военный чиновник, выступая на условиях анонимности, предостерег Вашингтон от «стратегической ошибки», последствия которой будут пагубными для мировой экономики. Тегеран, по данным агентства, обдумывает шаги по закрытию еще одного стратегического морского прохода, сообщает базирующееся в Ираке агентство Shafaq.

Если Вашингтон совершит стратегическую ошибку, то еще один пролив окажется в ситуации, аналогичной Ормузскому проливу.

высокопоставленный иранский чиновник

Издание Turkey Today считает, что речь идет о Баб-эль-Мандебском проливе. Угроза блокирования этого прохода шириной 26 километров, расположенного между Йеменом и Джибути у южного входа в Красное море, будет означать резкое усиление морской стратегии Тегерана.

Такой шаг может перекрыть последний жизнеспособный маршрут экспорта энергоносителей, доступный нефтедобывающим компаниям Персидском заливе, отмечает издание.

Аналитики уже давно считают Баб-эль-Мандеб дополнительным рычагом давления Ирана. В этом месте Тегеран может распространять свою мощь через своих союзников — йеменских хуситов, — не подвергая непосредственной опасности свои вооруженные силы.

Согласно Turkey Today, через Баб-эль-Мандеб ежегодно проходит более 20 000 судов, а средний объем грузоперевозок составляет почти 1,6 млрд тонн. По оценкам, в 2018 году через этот пролив транспортировалось 6,2 млн баррелей сырой нефти, конденсата и нефтепродуктов в день, или около 9% всей нефти, поставляемой по морю. Как подчеркивает издание, в Персидском заливе расположено примерно 70% резервных производственных мощностей ОПЕК+.

Это означает, что легкодоступных альтернативных источников, которые могли бы компенсировать длительные перебои в работе обоих проливов, просто нет.

Кроме того, во вторник иранский чиновник заявил, что у Ирана есть поэтапные военные планы ответных действий: «Вскоре в регионе может начаться более масштабная война, и у нас есть еще много козырей для игры».

