«Промерзают стены». Татарстанцы массово жалуются на качество новостроек

Чиновники признают, что проблема не в нарушении норм, а в проектных решениях. Но от этого жильцам, платящим «сумасшедшую ипотеку», не легче. Разбираемся, на что жалуются новосёлы и что с этим делать.
Счет на десятки: что не так с новым жильем.
В Татарстане растет количество обращений от жильцов новых многоквартирных домов. Об этом на заседании комитета Госсовета РТ по жилищной политике сообщил начальник Госжилинспекции республики Александр Тыгин. По его словам, тревожит не столько число жалоб (66 за прошлый год и 24 за первые месяцы 2026-го), сколько их характер: они массовые и системные.
В ГЖИ приводят конкретные адреса, где ситуация вызывает особое беспокойство. Например, дом на Гафиятуллина, 48 в Альметьевске. Три корпуса, по словам Тыгина, «мягко говоря, не комфортны для проживания». Проверка выявила целый букет нарушений: не работает система вентиляции, лифты начинают движение с открытыми дверями (что просто опасно), холодная вода течет черного цвета, отсутствует контейнерная площадка.
В Казани массовые нарекания вызывает дом на Стадионной, 1. А по некоторым новостройкам количество жалоб от жильцов достигает 30−40.
«Очень много обращений по промерзанию стен в новом жилом фонде, — констатирует Тыгин. — Представьте уровень эмоционального накала. Вы свой доход отдаете банку, а у вас стена промерзает, лифты не работают и прочее».
К этому добавляются проблемы с окнами (квартиры продувает насквозь) и протекающими подземными парковками. «Очень сложно найти парковки, которые не протекают», — сетует глава ГЖИ.
Не брак, а проект: почему новые дома не греют.
Самое неприятное для жильцов открытие: формально застройщик ничего не нарушил. Дом построен в точном соответствии с проектной документацией, прошел все проверки и был принят в эксплуатацию. Но проект оказался неудачным.
«В данном случае нас пугает именно проектное решение», — подчеркивает Тыгин. Инспекция не имеет претензий к строительному надзору, потому что дом соответствует проекту. Но для жильцов от этого не легче — стены все равно промерзают.
Проблема усугубляется тем, что многие новоселы взяли ипотеку на грани своих возможностей. «Вы платите сумасшедшую ипотеку, значительную часть дохода отдаете банку, а в новой квартире — проблемы, — напоминает чиновник. — Следующий шаг — черная плесень, и все».
«Антиреклама» для застройщиков и гарантии, которые не работают.
Законодательство предусматривает пятилетнюю гарантию от застройщика. Но, как признают в ГЖИ, для сотен семей, ежедневно сталкивающихся с проблемами, это «только красиво звучит». Реально гарантия не является быстрым решением проблемы.
На заседании комитета депутаты напомнили, что некоторые застройщики — «непростые», жильцы с ними ничего не могут сделать, они даже штрафы не платят. В этой связи Тыгин предложил радикальную меру:
«Может быть, самых нерадивых застройщиков, типа того же “Ренессанса” из Альметьевска, пригласить и показать для антирекламы?» — поинтересовался он.
Идея публичного порицания недобросовестных компаний пока не утверждена, но сам факт такого предложения говорит о накале ситуации. Глава ГЖИ подчеркивает: инспекция вообще не считает нормальным иметь жалобы по новому жилому фонду.
«Для этого у нас есть старый жилой фонд, — поясняет Тыгин. — А новый жилой фонд связан с определенными ожиданиями людей, с ипотекой, ценой. Праздник, вы заехали в новое жилье, а у вас стена промерзает».
Квартира или свой дом? Почему татарстанцы все чаще выбирают ИЖС.
На фоне проблем с многоквартирными новостройками интересно выглядит статистика ввода жилья. По данным замминистра строительства РТ Ильшата Гимаева, в 2025 году в республике построено 110 инвестиционных многоквартирных домов (952 тыс. кв. м) и 44 дома по соципотеке (162 тыс. кв. м). Но абсолютный лидер — индивидуальное жилищное строительство: 17,8 тысячи домов общей площадью 2,4 млн кв. м.
То есть более 60% вводимого в Татарстане жилья — это частные дома. Тенденция общероссийская: люди все чаще предпочитают строить сами, разбивая процесс на 2−3 года и равномерно распределяя финансовую нагрузку.
«Квартиры в таких городах, как Казань, Набережные Челны, Альметьевск, выходят значительно дороже, чем дома в пригороде, — поясняет Гимаев. — Ковидные ограничения 2020 года стимулировали население обратить внимание на пригороды, где можно жить комфортно, на своей территории».
Многие сейчас имеют и дом, и квартиру. Заделы, созданные в 2020—2022 годах, начали давать результат в виде сданных объектов.
Однако для тех, кто уже купил квартиру в многоэтажке и столкнулся с проблемами, тренд на ИЖС — слабое утешение. Им предстоит долгая борьба за свои права и комфортное проживание в жилье, за которое они уже заплатили.
Что делать, если вы столкнулись с проблемами в новостройке?
Зафиксируйте нарушения (фото, видео).
Напишите заявление в управляющую компанию и застройщику.
Если реакции нет, обращайтесь в Госжилинспекцию РТ.
При промерзании стен потребуйте проведения экспертизы для выяснения причин.
Помните о пятилетнем гарантийном сроке — застройщик обязан устранять недостатки за свой счет.