«Промерзают стены». Татарстанцы массово жалуются на качество новостроек

В Татарстане растет количество обращений от жильцов новых многоквартирных домов. Об этом на заседании комитета Госсовета РТ по жилищной политике сообщил начальник Госжилинспекции республики Александр Тыгин. По его словам, тревожит не столько число жалоб (66 за прошлый год и 24 за первые месяцы 2026-го), сколько их характер: они массовые и системные.