В каких районах Беларуси самые низкие зарплаты

Что касается Витебской области, там средняя заработная плата за первый месяц 2026 года составила 2307,1 рубля. Самые низкие зарплаты в регионе были в Шарковщинском, Россонском и Миорском районах — 1761,4, 1879,5 и 1917,5 рубля соответственно.