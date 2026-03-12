В каких районах Беларуси самые низкие зарплаты

Средняя номинальная начисленная зарплата в Брестской области в январе составила 2399,6 рубля. Меньше всего зарабатывали в Ганцевичском, Столинском и Лунинецком районах — 2004,5, 2020,4 и 2073,4 рубля соответственно.
Что касается Витебской области, там средняя заработная плата за первый месяц 2026 года составила 2307,1 рубля. Самые низкие зарплаты в регионе были в Шарковщинском, Россонском и Миорском районах — 1761,4, 1879,5 и 1917,5 рубля соответственно.
В Гомельской области средняя зарплата за январь составила 2400,8 рубля. Меньше всего жители области заработали в Лельчицком, Кормянском и Октябрьском районах — 1851,6, 1858,5 и 1874,7 рубля соответственно.
В Гродненской области при средней зарплате 2411 рублей минимальные зарплаты были у жителей в Ивьевском, Мостовском и Вороновском районах — 1889,9, 2056,6 и 2063,1 рубля соответственно.
Что касается Минской области, ее жители в январе в среднем получили 2789,3 рубля. При этом самые низкие зарплаты — 2130,8, 2201,7 и 2203,3 рубля — были в Березинском, Воложинском и Клецком районах.
В Могилевской области номинальная начисленная зарплата в январе была на уровне 2271,9 рубля. Самые низкие зарплаты были у жителей Мстиславского, Краснопольского и Славгородского районов — 1861,5, 1898,1 и 1917 рублей соответственно.