Ричмонд
+11°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорогу в Дубовском районе отремонтируют по решению суда

О том, что дорога находится в ужасающем состоянии райпрокуратуре стало известно из СМИ.

Дубовский райсуд обязал волгоградский облкомдортранс отремонтировать подъезд от автомобильной дороги Песковатка — Лозное — Большая Ивановка — Чернозубовка к селам Давыдовка и Прямая Балка.

О том, что дорога находится в ужасающем состоянии райпрокуратуре стало известно из СМИ. В ходе проверки информация подтвердилась — на 18 километрах обнаружилось множество выбоин, значительных просадок и проломов.

Райпрокурор обратился в суд с требованием привести проезжую часть в надлежащее состояние. Иск удовлетворен в полном объеме, сообщают в облпрокуратуре.

«По мере вступления судебного акта в законную силу, прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение», — подчеркивают в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что почти в миллиард обойдется ремонт линии трамвая № 10 в Волгограде.