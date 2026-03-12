Дорогу в Дубовском районе отремонтируют по решению суда

Дубовский райсуд обязал волгоградский облкомдортранс отремонтировать подъезд от автомобильной дороги Песковатка — Лозное — Большая Ивановка — Чернозубовка к селам Давыдовка и Прямая Балка.
О том, что дорога находится в ужасающем состоянии райпрокуратуре стало известно из СМИ. В ходе проверки информация подтвердилась — на 18 километрах обнаружилось множество выбоин, значительных просадок и проломов.
Райпрокурор обратился в суд с требованием привести проезжую часть в надлежащее состояние. Иск удовлетворен в полном объеме, сообщают в облпрокуратуре.
«По мере вступления судебного акта в законную силу, прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение», — подчеркивают в надзорном ведомстве.
Ранее стало известно, что почти в миллиард обойдется ремонт линии трамвая № 10 в Волгограде.