Огуречный бунт усмирен: из-за чего росли цены на огурцы на Кубани

Помните, как в начале года цены на огурцы в краснодарских магазинах взлетели до небес, опередив даже экзотические фрукты? Причина оказалась не столько в низких урожаях, сколько в… информационной волне и спекулятивных настроениях. Об этом в эфире «Радио “Комсомольская правда”-Краснодар» рассказал полномочный представитель губернатора края по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Вячеслав Легкодух.
По словам представителя губернатора, сегодня огурцы в супермаркетах края стоят дешевле манго и бананов, возвращаясь к привычным зимним ценам. Однако еще недавно ситуация была иной.
— Буквально по дороге к вам зашел в один из супермаркетов и увидел, что огурец дешевле манго, дешевле банана. Тем не менее, мы наблюдали определенный скачок цены на этот не совсем ежедневный для зимнего рациона продукт. Мы привыкли, что огурец, помидор, другой свежий овощ должен быть на полке. И вы знаете, здесь сработало великое чудо. И сработало великое чудо влияния нашей четвертой власти, то есть прессы, — сказал Легкодух, — Важно отметить, что себестоимость продукта всегда складывается из определенных затратных частей. Отчасти сработало несколько факторов. Первый — информационный фон. Второе, это, конечно, повышение себестоимости. И третье, одно из немаловажных, — желание на этом фоне просто-напросто обогатиться.
Теперь, когда овощи вернулись к своим обычным ценам, аграрии и власти региона отмечают важность стабильного информационного поля и взвешенных решений производителей для поддержания здоровой ценовой политики.