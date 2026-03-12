Огуречный бунт усмирен: из-за чего росли цены на огурцы на Кубани

— Буквально по дороге к вам зашел в один из супермаркетов и увидел, что огурец дешевле манго, дешевле банана. Тем не менее, мы наблюдали определенный скачок цены на этот не совсем ежедневный для зимнего рациона продукт. Мы привыкли, что огурец, помидор, другой свежий овощ должен быть на полке. И вы знаете, здесь сработало великое чудо. И сработало великое чудо влияния нашей четвертой власти, то есть прессы, — сказал Легкодух, — Важно отметить, что себестоимость продукта всегда складывается из определенных затратных частей. Отчасти сработало несколько факторов. Первый — информационный фон. Второе, это, конечно, повышение себестоимости. И третье, одно из немаловажных, — желание на этом фоне просто-напросто обогатиться.