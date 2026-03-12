Ричмонд
На Кубани может снизиться урожай клубники из-за холодов

Фермерский омбудсмен рассказал об урожайности клубники.

Источник: Комсомольская правда

Любители сладкой ягоды, готовьтесь: весна на Кубани выдалась прохладной, и это может сказаться на самом долгожданном урожае — клубнике. Об этом в эфире «Радио “Комсомольская правда”-Краснодар» ответил полномочный представитель губернатора края по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Вячеслав Легкодух. Он поделился опасениями по поводу будущего урожая и возможного роста цен.

«Клубника будет плодоносить немножко в меньшем плане», — такой неутешительный прогноз дал Вячеслав Легкодух, комментируя влияние прошедших холодов на посадки.

По словам представителя губернатора, зима, хоть и не была суровой, но все же оставила свой след на состоянии клубничных плантаций. Недостаток тепла повлиял на культуру, и аграрии ожидают, что урожай будет меньше, чем в более теплые годы.

«Сегодня мы наблюдаем, что всё-таки зима на Кубани повлияла на состояние посадок, на состояние этой культуры. На холода, конечно, она отреагировала, и плодоносить будет немножко в меньшем плане», — отметил Легкодух.

При этом эксперт отметил, что точные прогнозы делать пока рано: многое будет зависеть от дальнейших погодных условий. Он напомнил, как пару лет назад клубника пошла раньше обычного, что сильно повлияло на снижение цены.