Первые миллиарды из федерального бюджета дошли до Татарстана

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что за минувший год жителям Татарстана вернули почти 50 млн рублей, переплаченных за ЖКУ. Половина суммы (25,2 млн) — компенсации за некачественные услуги, еще 20 млн — штраф за ошибки в расчетах.