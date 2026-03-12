Ричмонд
Первые миллиарды из федерального бюджета дошли до Татарстана

КАЗАНЬ, 12 марта, ФедералПресс. С начала 2026 года в доход бюджета Татарстана из федеральной казны поступило 2,9 млрд рублей целевых межбюджетных трансфертов. Средства, зачисленные по состоянию на 1 марта, уже направлены на финансирование конкретных расходных статей согласно их целевому назначению.

Источник: Reuters

Основной объем перечислений пришелся на субвенции, которые составили 1,6 млрд рублей. Субсидии поступили в размере 659,8 млн рублей, а объем иных межбюджетных трансфертов достиг 692 млн рублей. Кроме того, из государственных внебюджетных фондов республика получила 5,1 млн рублей.

В целом на 2026 год для Татарстана запланирован существенный объем федеральной поддержки. Согласно плановым назначениям, общая сумма поступлений в казну республики должна составить 92,9 млрд рублей.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что за минувший год жителям Татарстана вернули почти 50 млн рублей, переплаченных за ЖКУ. Половина суммы (25,2 млн) — компенсации за некачественные услуги, еще 20 млн — штраф за ошибки в расчетах.