Ленобласть вслед за Петербургом запретила продавать детям бензин

Решение принято оперативным штабом субъекта. Ограничения распространяются на все АЗС на территории Ленобласти.
«Мера направлена на профилактику противоправных действий с участием подростков. Ограничение действует с 12 марта по 31 декабря 2026 года», — уточнили в пресс-службе администрации региона.
Власти Петербурга ввели запрет на продажу бензина детям после случаев поджога заправок несовершеннолетними по наводке мошенников. Ограничения будут действовать до конца 2026 года.
