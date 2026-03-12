Эксперт Спинка допустил снижение ключевой ставки ЦБ в марте

По его словам, сейчас сложилась редкая ситуация, когда разрыв между замедляющейся инфляцией и все еще высоким уровнем ставки остается значительным. Он отметил, что Банк России будет действовать осторожно, чтобы избежать резких колебаний: слишком быстрое снижение может вызвать рост спекулятивного спроса, ускорение кредитования и давление на валютный курс, что быстро транслируется в инфляцию. При этом регулятор заинтересован в небольших шагах и отслеживании реакции экономики, полагает специалист.