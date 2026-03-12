Эксперт Спинка допустил снижение ключевой ставки ЦБ в марте

Наиболее вероятным сценарием на заседании Центробанка РФ 20 марта станет снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, если на финансовых рынках не произойдет форс-мажора. Такое мнение высказал «Известиям» эксперт Руслан Спинка.
По его словам, сейчас сложилась редкая ситуация, когда разрыв между замедляющейся инфляцией и все еще высоким уровнем ставки остается значительным. Он отметил, что Банк России будет действовать осторожно, чтобы избежать резких колебаний: слишком быстрое снижение может вызвать рост спекулятивного спроса, ускорение кредитования и давление на валютный курс, что быстро транслируется в инфляцию. При этом регулятор заинтересован в небольших шагах и отслеживании реакции экономики, полагает специалист.
Спинка добавил, что на решение ЦБ влияют динамика инфляции, инфляционные ожидания и устойчивость рубля, а снижение среднесрочных ожиданий до 13,1% в феврале может стать аргументом в пользу смягчения политики.
В случае снижения ставки с 15,5 до 15 процентов курс доллара может повыситься до 80 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег Александр Бахтин. Он пояснил, что для рубля уменьшение ставки негативно, так как население переходит от сбережений к потреблению и оживает кредитование под импорт.
Ранее эксперт Николай Пильник заявил, что рост цен на нефть позволит ЦБ РФ снижать ключевую ставку.