20 марта в Волгограде для автомобилистов закроют мост на улице Базисной

Путепровод на улице Базисной в областном центре закроют для движения с 20 марта, сообщает администрация Волгограда.
В третьей декаде марта на мост вернутся дорожные рабочие, которым предстоит отремонтировать пролеты сооружения, заменить резино-металлические опорные части и деформационные швы, а также полностью обновить дорожное покрытие, стелы и ограждения. Все работы планируется завершить к 1 сентября.
Объезд путепровода предусмотрен по улицам Рабоче-Крестьянской, Льва Толстого, Тулака, Туркменской и Авиаторской.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в течение года в регионе планируется привести в порядок 255 километров дорог в различных муниципалитетах.