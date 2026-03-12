Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 марта в Волгограде для автомобилистов закроют мост на улице Базисной

Вплоть до 1 сентября схема движения в Советском районе будет изменена из-за блокировки путепровода.

Путепровод на улице Базисной в областном центре закроют для движения с 20 марта, сообщает администрация Волгограда.

В третьей декаде марта на мост вернутся дорожные рабочие, которым предстоит отремонтировать пролеты сооружения, заменить резино-металлические опорные части и деформационные швы, а также полностью обновить дорожное покрытие, стелы и ограждения. Все работы планируется завершить к 1 сентября.

Объезд путепровода предусмотрен по улицам Рабоче-Крестьянской, Льва Толстого, Тулака, Туркменской и Авиаторской.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в течение года в регионе планируется привести в порядок 255 километров дорог в различных муниципалитетах.