20 марта в Волгограде для автомобилистов закроют мост на улице Базисной

В третьей декаде марта на мост вернутся дорожные рабочие, которым предстоит отремонтировать пролеты сооружения, заменить резино-металлические опорные части и деформационные швы, а также полностью обновить дорожное покрытие, стелы и ограждения. Все работы планируется завершить к 1 сентября.